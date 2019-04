Cote d'Ivoire: Salon africain des assurances - "La digitalisation au profit de la population" au cœur de la 3e édition

La 3ème édition du Salon africain des assurances (Sada) va se tenir les 19 et 20 septembre 2019, à la Caistab, à Abidjan-Plateau, autour du thème « La digitalisation de l'assurance au profit de la population ».

Le lancement de l'évènement a eu lieu le vendredi 26 avril, à l'hôtel du District, à Abidjan-Plateau, en présence de directeurs de compagnies d'assurance et courtiers et de Kouamé Gala Armand, conseiller technique au ministère de l'Économie et des Finances. « L'objectif du Sada 3 est de montrer l'importance de la digitalisation et son impact de nos jours dans le domaine des Assurances », a relevé Valérie Kouamé, commissaire générale du salon.

Selon elle, à cette occasion, des sociétés d'assurance d'autres pays, tant du continent africain que de l'Occident ont été invitées. « Elles viendront exposer leurs divers produits et partager avec les autres participants, leurs longues expériences du vaste domaine des assurances et leur passion du métier », a-t-elle expliqué. « Dans un monde de plus en plus connecté, le digital devient la norme, une composante indispensable et attendue de tous pour toute offre de services assurantiels aux populations », a soutenu la commissaire générale pour expliquer le choix du thème.

« S'imposant à toutes les entreprises, la digitalisation nécessite une rapide prise de conscience, surtout pour les compagnies d'Assurance dites "traditionnelles", qui ne sont pas nées dans la culture du digital. Aucun secteur n'échappera à la numérisation: on parle de Fin Tech, de smart mobility ou de e-santé, etc. Le Sada, dans son rôle d'information, de promotion, de vulgarisation et de sensibilisation de la population et d'éveil à l'endroit des Sociétés d'assurance ne peut être en reste », estime Mme Kouamé.

C'est pourquoi, dira-t-elle, le salon a cru nécessaire de s'inscrire cette année dans la numérisation, demander aux entreprises de faire des efforts de modernisation de leurs activités et des produits d'assurance.

Au dire de cette dernière, au cours des différents ateliers et panels qui vont meubler cette 3e édition du Sada, il y aura des communications sur les notions de base à connaître pour mieux réussir la transformation digitale. « Nous le ferons dans un cadre inédit, alliant théorie et pratique pour la compréhension des défis et des opportunités qui découlent de cette tendance », a-t-elle conclu.