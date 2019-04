Cote d'Ivoire: Musique chrétienne - Andy Koffi, une grande voix pour Christ

La chantre a présenté officiellement son dernier album de 14 titres, riche en louanges et adorations pour la gloire de Jésus Christ.

Après "Je te louerai" (2010), "Le regard de Jésus" (2013), la chantre Andy Koffi, 6 ans plus tard, remet le couvert avec "Je me prosterne à tes pieds". Un album de 11 titres disponible depuis le 18 mars dans les bacs.

Le 25 avril, l'amphithéâtre Bitty Moro de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac), a servi de cadre au lancement officiel et la dédicace de l'album qui confirme tout le bien que les mélomanes pensent de la chantre. « La parole dit : " Allez par toutes les nations, faites des disciples et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps". Ma grâce à moi, c'est la louange. C'est donc par elle que je veux gagner des âmes à christ à partir de ma musique et ma voix ».

Elle ne croit pas si bien dire, Andy, car, à l'écoute de son album, on ne peut que se laisser emporter par sa voix suave et puissante, toute dédiée à Dieu, par des cantiques de louange et d'adoration qui ne laissent personne indifférent. « Ce sont des chants d'espérance et de confiance en Dieu », ajoute la chantre qui, dans ce album, convoque plusieurs genres musicaux qui soutiennent son message qui apaise, console et consolide la foi.

"Le repos de mon âme", "je me prosterne à tes pieds", "La pierre rejetée", "Relève-moi Seigneur", Salut étoile des mers", "Ma récompense" sont autant titres qui non seulement lancent un appel à Dieu mais aussi laissent transparaître l'immense talent vocal de M'Bandaman Elvire-Andréa Moya Raymonde épouse Koffi alias Andy Koffi. Dont l'histoire musicale commence à la chorale des jeunes de l'église Sainte Cécile au II Plateaux les Vallons.

Avec l'aide de son formateur et maître de cœur Zago Christian, elle devient une Soliste de haut vol. Naturellement, avec sa chorale elle est au-devant de spots light, avec la sortie en 1999 et 2001 des deux albums de la chorale. En 2002, au plus fort de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire, son interprétation en duo de "l'Ode à la Patrie" avec sa complice de tous les jours, Odi Assamoi Marie-Emmanuelle, marque encore les cœurs.

Tellement ces deux belles voix étaient remplies d'émotions. Depuis lors, Andy Koffi s'est lancée dans une carrière solo qui a débuté en 2010 avec la sortie de son premier album intitulé "Je te louerai", puis "Le regard de Jésus" (2013) et enfin "Je me prosterne à tes pieds". Aujourd'hui, la chantre Andy Koffi prend véritablement son envol dans sa mission d'évangélisation.