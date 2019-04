Maroc: Coupe de la Confédération - La RSB en outsider à Sfax

La RSB croisera le fer, ce dimanche à partir de 17 heures au stade Taieb Mhiri à Sfax, avec l'équipe tunisienne du CSS pour le compte de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération (CAF).

Une rencontre que les Berkanis tâcheront de bien négocier en perspective d'un retour aucunement compromis. L'équipe devait arriver vendredi soir à Sfax, sachant que l'ultime réglage devra se faire lors de la séance d'entraînement d'entraînement de samedi au stade qui abritera ce choc tuniso-marocain qui sera suivi par de nombreux supporteurs dont ceux de la RSB qui ont fait le déplacement en plus, sans aucun doute, des dizaines de ressortissants marocains qui résident à Sfax et aux alentours de cette ville.

Un coriace adversaire auquel aura affaire la RSB ; un CSS quadruple lauréat de la Coupe de la CAF et qui cette saison, sous la conduite du Néerlandais Ruud Krol, affiche la bonne forme et est encore engagé dans la course au titre du championnat local et de la Coupe de la Tunisie.

Avisés, les Berkanis, privés des services de leur capitaine Mohamed Aziz, savent à quoi s'attendre. La partie ne sera pas une simple sinécure d'autant plus que l'équipe d'en face n'a rien à voir, au vu de son standing et de son palmarès, avec l'adversaire des quarts ou ceux de la phase de poules, exception faite du Raja de Casablanca.

Pour l'entraîneur de la RSB, Mounir Jaâouani, «ce sera un match difficile devant une redoutable équipe de Sfax et la méfiance doit être de mise ». Et d'ajouter que « nous comptons dans notre effectif de bons éléments aguerris et avides de se qualifier à la finale de la Coupe de la Confédération et nous ne ménagerons aucun effort afin d'atteindre cet objectif».

Cette demi-finale aller sera arbitrée par le referee éthiopien Bamlak Tessema Weyesa qui sera secondé par son compatriote Temesgin Samuel Atango et le Soudanais Mohammed Abdallah Ibrahim.

Quant à la deuxième demi-finale, elle devra opposer, également dimanche à 21 heures, au stade Borj el Arab à Alexandrie, les Egyptiens du Zamalek, tombeurs du Hassania d'Agadir, aux Tunisiens de l'Etoile sportive du Sahel, vainqueurs mardi dernier des Soudanais d'Al Hilal.

Bref, un beau quatuor au dernier carré de la C2, avec trois habitués de l'épreuve africaine et une RSB qui voit déjà grand alors qu'elle n'en est qu'à sa deuxième participation.

Retransmission TV de la CAN

L'Union africaine de radiodiffusion (UAR), détentrice des droits terrestres de la CAN (CAN) veut maintenir à un "niveau abordable" les droits de retransmission télévisée, a affirmé à Dakar, son directeur général, le Camerounais Grégoire Ndjanka, rapporte l'agence tunisienne TAP.

"L'UAR n'a pas pour vocation de faire augmenter les coûts de la commercialisation des droits de la CAN 2019 et 2021. Si nous avons décidé d'entrer dans la bataille, c'est pour faire maintenir les coûts à un niveau abordable. Nous ne sommes pas des commerçants", a-t-il précisé.

Grégoire Ndjanka a révélé l'attribution à l'UAR de la commercialisation des droits de la CAN 2019 et 2021, par le comité exécutif de la CAF.

Selon lui, l'UAR n'accordera pas les droits de retransmission de la CAN à des télévisions qui ne vont diffuser que cette compétition continentale.

Il a précisé que les noms des chaînes détentrices des droits seront connus au plus tard le 30 avril. Il n'a toutefois pas révélé le montant des droits acquis par son organisme auprès de la CAF.