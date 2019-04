Cote d'Ivoire: Convention du Rpc-Paix/Henriette Lagou - "Nous n'allons pas à une investiture"

interview

La présidente du Renouveau pour la paix et la concorde sera en convention aujourd'hui. Elle évoque ici les enjeux de cette rencontre et aborde aussi bien d'autres sujets relatifs à l'actualité nationale.

Vous êtes la présidente du Renouveau pour la paix et la concorde (Rpc-Paix), parti d'obédience centriste qui a vu le jour le 12 décembre 2012. Votre parti a un peu plus de 7 ans. Quel bilan pourriez-vous dresser, aujourd'hui ?

Nous pouvons déjà nous féliciter d'avoir résisté jusqu'à présent sur l'échiquier politique et dans un environnement pas toujours agréable. Le Rpc-Paix est un jeune parti qui, en 7 années d'existence, est devenu une force politique qui compte en Côte d'Ivoire. Il a participé, depuis sa création, à toutes les élections. À ce jour, le parti compte 24 délégués régionaux, 95 délégués départementaux et plus de 150 fédéraux. Nous tissons notre petite toile et faisons notre petit bonhomme de chemin.

Combien de militants compte aujourd'hui votre parti ?

Pour un parti politique, la représentativité, l'assise ou l'implantation sur l'échiquier et le territoire national importe plus que le nombre de militants. Un parti politique, c'est comme un train. A chaque arrêt, il y a des militants, des sympathisants qui montent, tandis que d'autres descendent. Aux termes des élections passées, à la suite du bilan qu'on a établi, on s'est rendu compte qu'on avait des électeurs sur toute l'étendue du territoire national. On s'est rendu aussi compte que le parti est solidement implanté dans 24 régions. Dans 95 départements, la ramification du parti va jusque dans les hameaux les plus reculés du pays. Nous sommes un parti national.

Votre parti organise sa 2e convention ce samedi 27 avril, sous le thème : «Le Rpc-Paix, parti politique centriste face aux défis de son implantation, de la paix, de la stabilité et du bien-être de Côte d'Ivoire». Pourquoi le choix de cette thématique ?

La convention est statutaire. Car nos textes nous commandent de l'organiser entre 2 congrès. Nous avons un congrès prévu en 2020. Ensuite, le Rpc-paix entend relever plusieurs défis. Premièrement, la question de notre emprise territoriale, d'où l'implantation. Deuxièmement, l'engagement pour la paix, pierre angulaire du fonctionnement politique de notre parti. Troisièmement, notre engagement pour la préservation de la stabilité du pays. Et quatrièmement, notre contribution dans la recherche du bien-être de notre peuple. Tous ces aspects de notre développement politique se retrouvent dans l'affirmation de l'idéologie que nous proclamons et affirmons en toute responsabilité: le centrisme.

En règle générale « convention » rime avec la désignation officielle du candidat à la présidentielle. Nous sommes environ à une année de la présidentielle de 2020. En 2015, vous avez été candidate. Doit-on s'attendre à ce que vous remettiez le couvert ?

Le Rpc-Paix a son mode de fonctionnement. Selon l'article 15 de nos textes, la convention est l'organe délibérant du parti entre deux Congrès. Elle est compétente pour statuer sur tous les problèmes entre deux Congrès, à l'exception de ceux qui en relèvent. Nous n'allons donc pas à une investiture. Nous allons régler un certain nombre de préoccupations qui se situent à quatre niveaux : l'implantation de notre parti, la paix, la stabilité et le bien-être des Ivoiriens. Quand viendra l'heure des élections, nous évoquerons la question.

Vous êtes femme leader politique. La Constitution du 08 novembre 2016 consacre la promotion du genre et des droits de la femme, en ses articles 35, 36 et 37. Le 03 avril 2019, le Chef de l'Etat a nommé 33 sénateurs dont 11 femmes. Soit le tiers. Que pensez-vous de la politique de la promotion du genre en Côte d'Ivoire ?

Le genre est une priorité de la Côte d'Ivoire. La parité, c'est le but que visent les femmes politiques. C'est aussi ce que l'Onu préconise. En l'état actuel des choses, malgré des progrès, la femme est sous-représentée. A preuve, leur faible taux dans les assemblées élues en Côte d'Ivoire : seulement 6 femmes sur 36 au gouvernement, 27 sur 255 à l'Assemblée nationale, 10 maires sur 197 et une seule présidente de conseil régional sur 31.

Que préconisez-vous ?

Des méthodes efficaces doivent être adoptées pour améliorer la représentation des femmes. Avant d'atteindre la parité, nous pouvons accepter le quota. La loi que le gouvernement veut introduire est un grand pas. La loi, une fois adoptée, elle nous permettra d'atteindre la parité, l'objectif final.

Comment vous entrevoyez la présidentielle de 2020 ?

Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Consolidons nos acquis en poursuivant nos actions de réconciliation et de cohésion sociale, en favorisant le dialogue et l'entente entre les populations. 2020, c'est dans quelques mois. Pensons donc à garantir plutôt les conditions de la paix et de la stabilité, ensuite nous pourrons aller aux élections en toute quiétude dans les meilleures conditions. Il faut éviter les discours qui fâchent et qui blessent et s'engager dans un processus de recherche constante de la paix.

Quels messages à vos militants et aux Ivoiriens, au moment où vous allez à votre deuxième convention ?

Nous demandons à nos militants de rester sereins. Le parti avance. Nous leur demandons de nous accompagner dans le vaste chantier de la construction du parti. Au peuple ivoirien, nous voulons dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une femme à qui on peut dire « maman j'ai faim ». Les Ivoiriens doivent avoir confiance aux femmes. Pour ma part, je voudrais inviter les Ivoiriens à venir massivement adhérer à notre parti, pour que, tous, nous allions à la terre promise.