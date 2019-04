Maroc: Journée d'étude à Meknès sur les enjeux du big data

Une journée d'étude sur les enjeux et perspectives du big data a réuni, jeudi à Meknès, des universitaires et experts en nouvelles technologies de l'information. Organisée par l'équipe de recherche OMEGA de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, cette rencontre a permis d'explorer les fondamentaux du phénomène big data et ses outils, mais aussi son exploitation dans l'entreprise, son impact sur les métiers et sa valeur pour l'entreprise.

Le big data, qui renvoie aux mégadonnées ou données massives, désigne des ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent l'intuition et les capacités humaines d'analyse et même celles des outils informatiques classiques de gestion de base de données ou de l'information, rapporte la MAP.

Pour le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, Abdelghani Bouayad, cette journée d'étude porte sur une actualité brûlante qui constitue un leitmotiv dans le milieu des technologies de l'information.

Les entreprises leaders bâtissent aujourd'hui leurs stratégies concurrentielles sur l'analytique et le big data, c'est-à-dire la réalisation d'analyses quantitatives et statistiques élaborées et des modèles prédictifs appuyés par de puissants moyens informatiques, a-t-il indiqué en ouverture de cette rencontre, notant que pour les entreprises, le big data constitue un nouveau défi, puisqu'il implique de nouvelles exigences en termes de stockage de données, de traitement et de visualisation.

Pour rester compétitifs, les décideurs ne peuvent plus passer à côté de ce "nouveau pétrole" qu'est le big data, estime le chercheur, ajoutant que les entreprises disposent, avec le big data, d'une mine d'informations prédictives permettant d'anticiper et de faire mieux que la concurrence. Les gouvernements sont plus que jamais appelés à déployer un écosystème d'infrastructures, de compétences, de formation et de financement pour accompagner la filière big data, a-t-il insisté.

Le responsable de l'équipe de recherche OMEGA du laboratoire des études et recherches économiques et sociales, Mohamed Zouhri, a relevé, de son côté, que le big data offre d'immenses opportunités dans les différents secteurs, comme les télécommunications, l'énergie, la banque, l'assurance, le commerce, la santé et le secteur public, mais aussi pour l'ensemble des domaines fonctionnels des entreprises.

Les entreprises, petites, moyennes ou grandes, doivent apprendre à maîtriser les flux de données incessants générés aussi bien en interne qu'en externe, a-t-il ajouté.