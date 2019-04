Congo-Brazzaville: Enseignement général - Le lycée d'Enyellé ouvrira ses portes en octobre

L'établissement scolaire en construction dans le département de la Likouala, au nord du pays, est le fruit de la collaboration entre l'Etat congolais et la Congolaise industrielle des bois (CIB).

Le lycée d'Enyellé ouvrira officiellement ses portes la rentrée scolaire prochaine. En effet, une fois construit, cet établissement, le troisième du genre dans le département, permettra de décongestionner le lycée d'Impfondo. « C'est un lycée moderne qui est prévu ici à Enyellé. Nous sommes presque déjà à la fin, il y a quatre bâtiments dont un administratif. Nous avons déjà fini un bâtiment de trois salles de classe et celui des bureaux administratifs. Nous nous attaquons maintenant aux deux bâtiments de trois salles chacun », a expliqué un technicien de l'étabissement Nkounkou fils au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, de passage dans cette localité.

Par ailleurs, le ministre s'est également rendu à Bétou où il a posé la première pierre des travaux de construction de l'internat et de la bibliothèque du lycée de la localité. Don du député Fernand Sabaye, ce lycée qui a ouvert ses portes depuis deux ans accueille de nombreux jeunes qui se souviennent encore d'énormes sacrifices en parcourant, pendant des décennies, de longues distances.

Relever le défi d'une formation de qualité dans la Likouala

Inquiété par les résultats obtenus par les élèves de ce département aux examens d'Etat et aux concours d'entrée aux lycées d'excellence ces dernières années, Anatole Collinet Makosso a annoncé quelques mesures devant permettre de relever le niveau des apprenants. « Ce que nous avons remarqué, c'est que chaque année, à la suite des évaluations somatiques, le département de la Likouala présentait toujours les performances les plus basses. Il faut veiller à ce qu'il ne puisse pas continuer à occuper cette position. Nous avons déjà identifié les problèmes qui font que le département de la Likouala occupe tous les temps cette position », a indiqué le ministre.

S'agissant du concours d'entrée dans les lycées d'excellence, a-t-il rappelé, il est prévu que chaque département ait dix places dont cinq pour le lycée d'excellence de Mbounda et cinq pour celui d'Oyo. Mais, depuis plus de cinq ans, la Likouala n'a jamais réussi à réunir les cinq personnes pour chaque lycée, car il y a souvent un ou deux admis seulement. Pour y remédier, des activités pédagogiques seront déployées avec à la clé une formation spéciale et personnalisée à l'endroit des élèves. Concernant les candidats au baccalauréat, des inspecteurs pédagogiques partiront de Brazzaville pour former un groupe pédagogique avec les enseignants afin d'intensifier les travaux dirigés à l'endroit des élèves de terminale.

Des promesses pour les écoles ORA

Visitant quelques écoles du département dont l'enseignement est fondé sur la métode Observer, réfléchir, agir (ORA), Anatole Collinet Makosso a souligné que des dispositions ont été prises pour que ces structures puissent aussi fonctionner normalement. « A partir de l'année prochaine, ils cesseront de venir en tenue civile, ils auront désormais la tenue scolaire au même titre que les autres. Le ministère se chargera de mettre à leur disposition les tenues scolaires, dans la Likouala ils sont près de sept mille enfants », a-t-il promis.

Près de trente-cinq mille tables-bancs déjà livrés

Le ministre a également visité la société Likouala Timber avec qui le gouvernement a signé un accord de fabrication de cinquante mille tables-bancs. À en croire l'un des responsables de cette société, sur cinquante mille tables-bancs commandés, environ trente-cinq mille ont été livrés et au regard du stock actuel, les quelque quinze mille restants seront expédiés sous peu. « Ces tables-bancs sont d'une qualité optimale et supérieure parce qu'il s'agit des bois qui ont une résistance bien plus importante que quand ce sont des tranches de bois traitées dans la masse. Pour arriver à ce résultat, il a fallu faire des investissements, mettre en place des lignes de production, engager du personnel, je peux dire que c'est un pari réussi. Nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits et très sereins pour poursuivre la production des tables-bancs, selon le programme qui nous sera confié par le gouvernement », a-t-il confié.