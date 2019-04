Tunisie/Congo-Kinshasa: Ligue des Champions - L'Espérance de Tunis domine Mazembé et prend une petite option

L'Espérance Sportive de Tunis n'a pas pu faire mieux qu'une courte victoire de (1-0) face au TP Mazembé en demi-finale aller de Ligue des Champions, jouée au Stade Olympique de Radès.

La formation de Tunis a remporté cette première manche des demi-finales sur le score d'un but à zéro grâce à une réalisation de son attaquant Youssef Belaili à la 51ème minute. L'ancien joueur d'Angers a été dangereux durant cette rencontre et il était d'ailleurs l'unique buteur de la partie après avoir effectué un joli centre qu'a tenté de dévier Khenissi et qui a terminé dans les petits filets du portier Gbohouo à la 51e minute. Ce but a donné de la force à l'attaque de l'Espérance qui a créé plusieurs opportunités mais qui n'a pas su les transformer en buts.

Les joueurs de l'EST ont ensuite multiplié les assauts sur le but congolais mais ils ont pêché à chaque fois dans le dernier geste et n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique après l'expulsion de Chongo à la 72e minute pour somme d'avertissements. Toutefois, la grosse pression des espérantistes n'a pu résulter que d'un seul but malgré deux très belles occasions pour Haythem Jouini en fin de seconde période.

Score final (1-0), le club de Bab Souika prend une petite option et devra faire preuve de caractère et d'efficacité le 4 mai 2019, lors du match retour à Lubumbashi, qui s'annonce déjà très difficile. La mission des joueurs de l'Espérance de Tunis sera maintenant d'aller défendre ce but d'avance la semaine prochaine à Lubumbashi en demi-finale retour de la Ligue des Champions.