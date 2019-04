Sénégal: Ferdinand Coly veut renoncer à sa nationalité... Les raisons

Ferdinand Coly veut renoncer à sa nationalité sénégalaise. C'est du moins ce qu'il a confié dans des propos relayés par le quotidien Record.

« J'ai entrepris cette démarche-là. Je vais renoncer à ma nationalité sénégalaise en rendant mon passeport et tous les documents nécessaires. Je le fais sans état d'âme et je ne regrette absolument rien », a annoncé l'ancien international.

A l'origine de cette décision de Coly, un contentieux qui l'oppose au président du Stade de Mbour, Saliou Samb. L'ancien joueur du Racing Club de Lens estime avoir été escroqué par ce monsieur dans une affaire de projet halieutique.

« Mon statut et mon nom ne me permettent pas de faire certaines choses ou de verser dans la violence. Je me prépare à une action forte parce que je n'en peux plus. La procédure judiciaire est longue, mais l'enquête est terminée. Le monsieur en question est sous contrôle judiciaire. Je crois en la justice de ce pays et j'ose espérer que le président de la République fera quelque chose dans ce sens. On parle d'émergence, mais on ne peut pas y arriver avec ce genre de comportement où il y a quelqu'un qui reste dans son coin pour volontairement bousiller l'emploi des jeunes et leur carrière », a indiqué Ferdinand Coly.

On attend de voir la suite de cette affaire.