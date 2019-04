Congo-Kinshasa: Fabrice N'Sakala - « Un retour en Pro League ? Pourquoi pas ! »

Passé par Troyes il y a quelques saisons, Fabrice N'Sakala a fait un saut par Anderlecht avant de rejoindre Alanyaspor. En Turquie, l'international congolais a retrouvé ses sensations et le plaisir de jouer. « Ça va, je prends de plus en plus mes marques ici en Süper Lig », a confié le back gauche dans des propos relayés par walfoot.

« La confiance et le plaisir de jouer sont de nouveau présents, c'est le plus important à mes yeux. Et cela, je l'avais perdu à Anderlecht. Quand tu ne joues pas souvent, tu doutes beaucoup plus vite à la moindre erreur commise. Comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête », explique celui qui est titulaire indiscutable à Alanyaspor, 5ème actuel du championnat turc.

« Nous réalisons une très belle saison, et il nous reste encore cinq matchs à disputer pour arracher un ticket européen (ndlr, la quatrième place permet de jouer en Europa Ligue). Il faut continuer de performer de la sorte. En fin de saison, je discuterai de mon avenir avec le club. Il y avait de l'intérêt d'Allemagne, de France, d'Angleterre et de Belgique cet hiver, mais je voulais aller au bout de la saison avec Alanyaspor. Un retour en Pro League ? Pourquoi pas ! Mon ami Polo (Mpoku) voulait que je vienne au Standard. Même si c'est un très bon club, je ne pourrai jamais par respect pour Anderlecht et ses supporters », a conclu Fabrice N'Sakala.