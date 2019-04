Cote d'Ivoire: Consultations nationales/Rachel Gogoua - « L'Isc/Odd-Ci propose une démarche méthodique pour mieux recueillir les contributions de la société civile »

Les consultations nationales de la société civile sur les Objectifs de développement durables (Odd) en prélude au rapport national volontaire (Vnr) ont démarré à Abidjan-Plateau, le 26 avril 2019.

C'était en présence des représentants des ministères techniques concernés, du système des Nations unies et d'une soixantaine d'organisations de la société civile. « L'initiative de la société civile pour les Objectifs du développement durable (Isc/Odd-Ci) propose une démarche méthodique pour mieux recueillir les avis et contributions des acteurs de la société civile », a soutenu Mme Rachel Gogoua, présidente de l'Isc/Odd-Ci. C'est ce qui explique, dira-t-elle, l'organisation des consultations nationales à Abidjan et à l'intérieur du pays.

Ce fut le lieu pour elle d'indiquer que ces consultations ont fait l'objet de plusieurs travaux préparatoires. Ces travaux, a précisé Mme Gogoua, ont porté, d'abord, sur l'identification des acteurs de la société civile en fonction des grands groupes et des 6 Odd objet du Forum politique de haut niveau prévu en juillet 2019, à New-York. Ensuite, il a été procédé à la répartition des participants par Odd retenu. Puis, il a été organisé à l'intention des acteurs de la société civile, un atelier d'information et de communication sur les Odd. Enfin, l'Isc/Odd-Ci a animé une conférence de presse à l'intention de l'opinion publique nationale et internationale sur les consultations nationales.

Poursuivant Mme Gogoua a soutenu qu'après ces consultations à Abidjan et à Bouaké, il sera organisé un atelier de capitalisation des expériences innovantes en matière de mise en œuvre des Odd. Après quoi, l'Isc/Odd-Ci procédera à la synthèse des travaux pour en dégager des messages clés à mettre à la disposition du gouvernement afin d'enrichir le Rapport national.

Dans le processus de mise en œuvre des consultations, elle s'est réjouie de l'accompagnement du gouvernement, de celui du Système de coordination des Nations Unies et de celui de la Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'Etat (Cspps).

A noter que les consultations nationales au niveau d'Abidjan prennent fin ce samedi 27 avril. Celles de l'intérieur auront lieu du 30 avril au 1er mai 2019, à Bouaké.