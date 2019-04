Algérie: Destruction de 9 bombes artisanales dans trois wilayas

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont détruit vendredi à Djelfa, Oran et Khenchla 9 bombes de confection artisanales et des munitions, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit , le 26 avril 2019, à Djelfa/1 RM, Oran/2 RM et Khenchla/5 RM, (09) bombes de confection artisanales, (500) grammes de poudre noire, poudre chimique et d'autres moyens pour la fabrication des bombes, (85) obus, (1.251) cartouches de différents calibres, (144) projectiles, un (01) chargeur de munitions et (05) jumelles de jour", précise le communiqué.

Dans le cadre de la sécurisation des frontières et la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont saisi dans des opérations distinctes à Adrar/3 RM, Tamanrasset et Ain Guezzam/ 6 RM, (03) camions, (02) véhicules tout terrain, (23.100) litres de carburants et deux (02) téléphones satellitaires", ajoute la même source.

Lire aussi: Un terroriste se rend aux autorités militaires à Tamanrasset

Par ailleurs, d'autres détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêtés un (01) narcotrafiquant et saisi (173) kilogrammes de kif traités à Ain Defla/1 RM et Tlemcen/2 RM.

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté à Ghardaïa/4 RM, Bordj Badji Mokhtar et Ain Guezzam/ 6RM, (18) immigrants clandestins de différentes nationalités, conclut la même source.