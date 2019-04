Algérie: Un terroriste se rend aux autorités militaires à Tamanrasset

Alger — Un terroriste qui avait rallié les groupes terroristes en 2018, s'est rendu jeudi aux autorités militaires à Tamanrasset, alors qu'un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert une cache d'armes et de munitions dans la même région, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce aux efforts de l'ANP, le terroriste Moulai Mohamed El-Saleh dit +Saleh+ s'est rendu, le 25 avril 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset/6eRM. Ce terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2018", précise le communiqué.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert "une cache d'armes et de munitions contenant un (01) fusil semi-automatique de type Simonov, trois (03) fusils à répétition, trente (30) obus de mortier de calibre 82 mm et 3134 cartouches".

Par ailleurs, un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit "deux (02) casemates, une (01) bombe de confection artisanale, des substances de fabrication d'explosifs à Jijel/5 eRM et Tizi-Ouzou/1eRM".

Dans le cadre de la sécurisation des frontières et la lutte contre la criminalité organisée, les éléments de Gendarmerie nationale et les Garde-côtes à Mila, Skikda et Batna/5eRM "ont arrêté huit (08) contrebandiers et saisi un (01) véhicule, 184 cartouches calibre 16 mm, 310 grammes de poudre noire, 1840 comprimés psychotropes et un drone".

D'autres part, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Djanet, Biskra/4eRM et Ain-Guezzam, Bordj Badji Mokhtar/6eRM, quinze (15) orpailleurs et saisi trois (03) véhicules, 12 groupes électrogènes, 11 marteaux piqueurs, quatre (04) téléphones portables, 11 sacs remplis de pierres utilisées pour extraction de substances précieuses et trois (03) camions chargés de marchandises", tandis que "des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à 11965 litres ont été mises en échec par les Garde-frontières respectivement à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref/5eRM".

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine des détachements de l'ANP et les éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Tlemcen/2 RM et Béchar/3 RM, Djanet//4 RM et Souk-Ahras/5 RM, 16 immigrants clandestins de différentes nationalités", ajoute la même source.