Algérie: Poursuite des marches pacifiques insistant sur le départ de tous les symboles du système

ALGER- Les marches pacifiques réclamant le changement radical et le départ de tous les symboles du système se sont poursuivies, pour le dixième vendredi consécutif, à Alger et dans les différentes wilayas du pays.

En cette journée printanière, la mobilisation n'a pas faibli, comme ce fut le cas à Alger où des dizaines de milliers de citoyens ont pris d'assaut, dès le matin, les principales artères avant de se regrouper, comme à l'accoutumée, au niveau de l'esplanade de la Grande Poste et de la Place Maurice Audin.

Vers les coups de 14h, juste après la prière du vendredi, des groupes de citoyens se sont ébranlés vers le centre de la capitale, constituant une véritable marée humaine, tout en scandant les slogans habituels à l'instar de "Silmya Silmya" (pacifique, pacifique...) et "partez tous".

Les manifestations de ce vendredi interviennent suite à l'ouverture d'enquêtes et de poursuites judiciaires contre des hommes d'affaires et d'anciens responsables politiques impliqués dans des affaires de corruption et de dilapidation de deniers publics.

"S'opposer à la volonté du peuple est une trahison", "Nous voulons une transition réelle et démocratique et une justice indépendante" sont autant de slogans entonnés par les manifestants venus des différents quartiers de la capitale.

=Scènes d'expression et débats politiques improvisés=

En plus de ces slogans, les manifestants ont insisté sur la préservation de l'unité nationale à travers des pancartes sur lesquelles on peut lire "L'armée, tous les corps de sécurité et la justice sont issus du peuple", tout en entonnant "Djeich-chaâb khaoua khaoua" (Armée et peuple sont frères).

Les manifestants, qui brandissaient fièrement l'emblème national et reprenant en chœur des chants patriotiques, ont également insisté sur le "départ de toutes les figures qui représentent le système et le refus de son recyclage", citant notamment le Premier ministre, Noureddine Bedoui ou encore le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.

Les manifestants se sont dispersés avant 18h00, un peu plus tôt que d'habitude, cédant la place aux jeunes qui se portent bénévoles pour nettoyer les lieux, faisant ainsi montre d'un sens élevé de citoyenneté et de civisme.