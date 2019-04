Algérie: Plus de 240 participants au 3eme Open international de Kabylie de Karaté Do

Tizi-Ouzou — Quelques 245 athlètes issus de 23 wilayas et de deux pays étrangers participent à la 32eme édition de l'Open international de Kabylie de Karaté Do qui s'est ouvert ce vendredi à la salle Omnisport du stade premier Novembre de Tizi-Ouzou.

Organisé par la fédération algérienne de Karaté Do en collaboration avec la direction locale de la jeunesse et des sports, ce rendez-vous sportif de deux jours, met en compétition des athlètes dans la catégorie Senior Dames et hommes de 25 ligues. La participation étrangère reste timide puisqu'elle se résume à deux pays qui sont la Tunisie (29 athlètes) et la France (1 athlète), selon al fiche technique remise à la presse.

Cette première journée a été réservée aux éliminatoires et repêchages Kata Dames et hommes, et séniors dames et hommes kumité. Ces éliminatoires se poursuivront samedi avec l'organisation des finales dames et hommes.

La cérémonie de remise de récompenses est prévue en fin de matinée, a-t-on appris des organiseurs qui ont relevé le bon niveau technique des combats de ce vendredi.