Afrique: CAN U17 - L'Angola gagne le bronze

Comme promis, les deux équipes de l'Angola et du Nigeria ont tout donné pour remporter la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des Nations Total U17. Mais dans ce duel entre les perdants des demi-finales, au finish, c'est l'équipe angolaise qui a eu le dernier mot après avoir mené deux fois au score.

Mieux entrée dans la partie, l'équipe angolaise a mené les débats et c'est logiquement que sur sa troisième offensive, l'ailier David Nzanza centre parfaitement sur son attaquant Osvaldo Capemba qui ouvre la marque de la tête 1-0 à la 28-ème minute.

Mais le Nigeria n'a pas mis longtemps à gamberger puisque deux minutes plus tard, l'opportunité s'est présentée par l'intermédiaire de son attaquant Wisdom Ubani qui a remis les pendules à l'heure.

L'Angola qui semblait en vouloir plus passe à côté du 2ème but mais ce n'était que partie remise puisque trois minutes après le retour des vestiaires, son rush prend de vitesse la défense nigériane. Dans la surface de réparation, Zito résiste au retour des défenseurs nigérians avant de battre le portier Sunday Stephen pour le but de la victoire 2-1.

Si l'équipe nigériane qui a procédé à plusieurs changements, a tenté de revenir, elle est passée à côté de la correctionnelle, l'équipe adverse se montrant dangereuse lors de chaque contre-attaque.

Avec à la baguette son meneur de jeu, Zito élu Homme du match, qui a fait passer un mauvais après-midi à ses adversaires, l'Angola a joué un cran au-dessus même s'il est resté longtemps à la merci de l'équipe nigériane. « Mais le plus important, c'est cette note positive avec laquelle nous avons conclu le tournoi et la possibilité que nous avons de jouer la Coupe du monde pour faire grandir ces jeunes dans quelques mois", a indiqué Gonçalves Soares.

Réactions

Manu Garba (Coach, Nigeria)

Bravo à l'Angola qui mérite largement la victoire mais les miens n'ont pas démérité dans ce tournoi qu'ils ont démarré avec six nouveaux joueurs. En raison des tests IRM qui ont eu lieu en Turquie, nous avons été obligés de refaire notre équipe, jugez-vous-mêmes que ce n'est pas évident de perdre six joueurs à quelques semaines de l'ouverture d'un tournoi. Mais je vous promets que le Nigeria sera prêt à la coupe du monde avec une équipe plus compétitive pour bien représenter le continent.

Gonçalves Soares (Coach, Angola)

Je suis tellement heureux de cette médaille de bronze. Mes joueurs l'ont largement mérité et aujourd'hui, nous avons joué la véritable finale de la CAN U17. Nous allons rentrer avec cette médaille de bronze à la grande joie de l'Angola. Avec cette génération, le football angolais tient du solide et je suis convaincu qu'il ne sera pas très compliqué de faire passer le message aux autorités. Au sujet de Zito, c'est un très bon joueur en devenir. Ce n'est pas jamais simple avec tous les compliments qu'il reçoit mais il a encore besoin de grandir et tout le monde doit l'aider.