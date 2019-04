Sénégal: Eux & Nous - Eloge des ânes

Qu'on ne s'y trompe pas : les ânes dont il s'agit ici ce ne sont pas les politiciens qui par leur incompétence n'ont pu ni nous sortir de la misère ni nous libérer de la dépendance, et ce ne sont pas non plus les cancres de nos écoles auxquels on mettait jadis, en guise de punition, un bonnet de papier garni de deux cornes.

Ce ne sont même pas ceux qui s'échinent à écrire leur nom tantôt Hanne ou Hann, tantôt Anne ou Ann, alors que toute évidence la transcription « Âne » est la plus simple et la plus correcte, même si elle blesse leur orgueil.

L es ânes dont nous parlerons ici ce sont bel et bien ceux que Littré définit comme des «bêtes de somme à longues oreilles», en précisant avec perfidie qu'ils sont «d'un naturel aussi sensible, aussi patient, aussi tranquille que le cheval est fier, ardent et impétueux». Qu'en sait-il, M. Littré, le lexicographe, de la noblesse des ânes et que pourrait-il répondre aux hommes et femmes de sciences qui en 2012, ont signé la Déclaration de Cambridge par laquelle ils affirment que l'âne, comme les autres bêtes, est un être conscient ?

3000 ANES MORTS ?

Je ne crois pas avoir jamais lu dans la presse sénégalaise un article appelant à la défense et à la mansuétude à l'endroit des animaux en général et de ânes en particulier et si ces derniers font une soudaine apparition dans les médias c'est tout simplement parce qu'ils sont menacés de disparition. Il a fallu en effet qu'une épidémie de grippe équine sévisse dans le centre et le nord du Sénégal pour que l'âne soit rappelé à notre souvenir, avec toujours cette note de mépris puisque ce fléau porte quand même le qualificatif « d'équin »,terme toujours équivoque parce qu'il ne s'applique le plus souvent qu'aux seuls chevaux, alors que la contagion a surtout tué des ânes et que les pertes sont chiffrées à plusieurs milliers de têtes selon une ONG spécialisée.

Il suffirait sans doute de suspendre tous les loumas dans les régions concernées pour juguler l'épidémie, mais la mesure mettrait en péril toute une forme d'économie et d'activités, et pas seulement dans le monde rural : l'âne est bien trop indispensable pour qu'on se paye le luxe de ménager sa santé ! Que deviendrait Touba sans ses ânes ? Voilà une cité dont on dit qu'elle serait la deuxième agglomération du Sénégal, où palais et mosquées se côtoient, scintillants de couleurs, qui est le terminus de la seule autoroute du pays et se trouve donc à moins de deux heures de la capitale, qui est dotée de tous les outils de la vie moderne au point d'être la première ville après Dakar à être éligible à la fibre et où pourtant l'essentiel des activités de transport, d'hommes ou de marchandises, repose sur le dos des ânes !

Attelés à deux ou trois ils trainent des charrettes lourdes de marchandises ou sur lesquelles trônent jusqu'à dix passagers, voire plus, qui ne s'émeuvent guère des coups de fouet que leur distribuent les cochers, souvent sans aucune nécessité. La loi fixe la charge maximale que peut transporter une voiture automobile, objet mécanique sans vie, mais chez nous aucune règle ne détermine de façon précise le poids ou la dimension de celle que peut trainer un âne. Force est de reconnaitre que notre culture, nos traditions ne nous préparent pas à manifester une mansuétude débordante à l'endroit des animaux en général, les « muets de Dieu »,comme on les appelle en pulaar, et nous sommes plus prompts à tendre une main secourable à un mendiant rencontré dans la rue, même quand il ne présente aucun signe de handicap, qu'à secourir un chien blessé ou à gourmander le charretier qui maltraite un cheval.

Les animaux domestiques ne sont pour nous qu'une ressource et de tous, l'âne est le plus mal loti sans doute parce qu'il ne sert pas à la parade comme le cheval et qu'il n'est pas un produit de consommation comme le mouton. Epidémie ou pas, il est le grand oublié de nos animaux domestiques, il est le bon à tout faire de nos villages et on pourrait reprendre à son propos le slogan de la Loterie Nationale :il ne coûte pas cher et rapporte gros ! Il n'a pas droit au foirail, se vend à la sauvette à un prix dérisoire au regard de son utilité, il n'a pas droit aux cajoleries et doit souvent trouver sa propre subsistance. Alors que le cheval est soigné, dressé, instruit, nul ne prend le soin de former l'esprit et le corps de l'âne, « s'il n'est pas brillant ce n'est point de sa faute, il est ce qu'il doit être », dit un de ses défenseurs, car il a tout de même quelques avocats, même s'ils sont rarement de chez nous. En remontant le temps on peut rappeler que le Prophète (PSL) enseignait qu'il faut le respecter parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas, que Buffon soulignait que s'il n'avait pas un grand fonds de bonnes intentions, il les perdrait par la manière dont on le traite et qu'enfin le poète Francis Jammes rêvait « d'aller au paradis avec les ânes »

CONDAMNER LES CRUAUTÉS

C'est peut-être trop nous demander que d'aller jusque-là mais, sans succomber à la mode du véganisme qui pourrait conduire à une impasse, sans verser dans les contradictions des Occidentaux qui ne s'intéressent aux bêtes sauvages que lorsqu'elles vivent hors de leurs territoires, exterminent leurs loups et s'indignent que nos paysans s'arment contre les lions, traitent les chiens mieux que les migrants et restent pour la plupart insensibles à la grande souffrance des poulets et des cochons transformés en zombies par l'élevage industriel , nous pourrions pour le moins, rendre justice à l'un des animaux les plus exploités par l'homme et le protéger des cruautés structurelles ou culturelles. Il est du devoir de l'Etat et de ses démembrements de lui reconnaitre et de faire respecter ses droits... En attendant vivent les ânes, et il s'agit toujours des « bêtes de somme à longues oreilles » !