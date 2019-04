Burkina Faso: Coris Bank International - « Les indicateurs sont au-delà des prévisions budgétaires », dixit le PCA Idrissa Nassa

L'Assemblée générale ordinaire (AGO) de l'exercice 2018 de Coris Bank International (CBI) a eu lieu, le 25 avril dernier à l'hôtel Sopatel Silmandé à Ouagadougou, en présence des actionnaires et des membres du Conseil d'administration. CBI boucle l'exercice 2018 avec un bilan de 1 152,2 milliards de F CFA et un résultat net de 24,5 milliards de F CFA. C'est le Président du conseil d'administration (PCA), Idrissa Nassa, qui a présidé l'AGO.

« Notre banque affiche de bonnes performances sur l'ensemble des indicateurs de l'activité et de résultats qui s'inscrivent au-delà des prévisions budgétaires ». C'est en substance le message adressé aux actionnaires par Idrissa Nassa, PCA de Coris Bank International, le 25 avril dernier à l'Hôtel Sopatel Silmandé à Ouagadougou. C'était à l'occasion de l'AGO de l'exercice 2018. Le total bilan a poursuivi sa croissance pour atteindre 1 152,2 milliards de F CFA en un an et le résultat net ressort un bénéfice de 24,5 milliards de F CFA, a poursuivi le PCA. Pour lui, CBI est classé 4e sur 123 banques dans l'Union par la Commission bancaire de l'UEMOA dans son rapport 2017, et reste leader à la fin décembre 2018 sur le marché national, aussi bien en termes de total bilan que de financements donnés et de résultats.

Idrissa Nassa a rassuré que « ces indicateurs qui nous confortent dans nos options stratégiques attestent du dynamisme commercial, du label de qualité entretenu par la certification à la norme ISO 9001 : 2015 et de l'engagement sans faille de l'ensemble des équipes de la banque. Ils traduisent également la capacité d'adaptation de notre organisation pour faire face aux évolutions de l'environnement. Ils témoignent de la confiance toujours renouvelée des partenaires et du marché financier, avec un titre Coris Bank International (CBIBF) qui se hisse au 4e rang sur 45 sociétés cotées, des plus grandes capitalisations de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) avec 278,2 milliards de F CFA au 31 décembre 2018 ».

Durant deux heures d'horloge, les actionnaires de CBI ont échangé avec le Conseil d'administration en vue de comprendre la situation de leur maison commune. Les actionnaires ont été éclairés sur la gestion de la banque et certaines règlementations qui régissent l'activité bancaire. Aussi, ils ont été imprégnés du fonctionnement de certaines structures comme la Fondation Coris et des informations sur les créances douteuses, du Conseil de conformité interne et bien d'autres. Trois nouveaux administrateurs indépendants ont été nommés au cours de cette AG dans l'objectif de renforcer la gouvernance de la banque. Toutes les recommandations issues de cette AGO ont été adoptées à l'unanimité par plus de 76% des actionnaires présents. « L'exercice 2019 s'annonce favorablement au plan des perspectives économiques nationales. Notre banque devra poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie en tirant le meilleur parti de la synergie du Groupe, des opportunités du marché et en consolidant ses fondamentaux », a confié le PCA de CBI.

Il a ajouté que « l'AGO est chargée de rendre compte aux actionnaires de la gestion de la banque pour l'exercice 2018 et c'est ce que nous venons de faire ce matin. La banque a réalisé un très bel exercice en ce sens que l'activité s'est développée et a été accompagnée de bons résultats. L'AG qui vient de se terminer a décidé de distribuer aux actionnaires l'équivalent de 14,7 milliards de F CFA ». Coris Bank International est la première banque au Burkina Faso, la 4e banque dans l'espace UEMOA ; c'est la banque la plus solide de l'Union et le titre Coris Bank se porte bien sur le marché boursier, a-t-il conclu.