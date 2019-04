Cote d'Ivoire: Master Data Science/Kouadio Hugues (Dg Ensea) - «Former des jeunes à une ingénierie basée sur les nouvelles évolutions... »

Le directeur général de l'École nationale de statistique et d'économie appliquée (Ensea), Kouadio Hugues a rappelé que le master Data Science a été construit dans le cadre de la « Data Science Institute ».

Et d'expliquer : « Ce master dont le lancement a eu lieu le 23 novembre 2017, à Yamoussoukro, est une occasion pour former des jeunes à une ingénierie basée sur les nouvelles évolutions en matière de stockage et de traitement de données massives».

C'était à l'occasion de la première édition de la journée de promotion de la science de données « Data Day » organisé le 25 avril 2019, à l'Ensea, Abidjan-Cocody.

Poursuivant, le Dg de l'Ensea a souligné que la mise en place de ce master a été possible grâce aux partenaires académiques que sont l'Ensea, l'Inp-Hb et X Polytechnique avec l'appui de Orange Sa et Orange Côte d'Ivoire.

Ce diplôme de pointe produit d'un partenariat public-privé permettra de rehausser le taux d'employabilité avec d'autres partenaires que sont Sejen et la Cie.

Intervenant sur le thème « Big Data et le secteur des télécoms », Datté Kouassi, directeur des ressources humaines chez Orange Côte d'Ivoire a soutenu que les Data sciences permettent d'améliorer les performances de l'entreprise. Mieux, l'exploitation de ces données constitue un outil important de prise de gouvernance de l'entreprise.

Cette journée, de promotion de la science des données, s'est articulée autour du thème : "Les données au cœur de la transformation de l'entreprise'.

Rappelons que Data Science Institute vise à accélérer la montée en compétences en data management en Côte d'Ivoire, avec une volonté de localiser à la fois la formation d'excellence et la valeur ajoutée.