Cote d'Ivoire: Siandou Fofana au SITA 2019 - Disposer de bons atouts naturels et culturels ne suffit pas

Siandou Fofana, ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, à l'ouverture du 9e Salon international du tourisme d'Abidjan, le 27 avril 2019, a invité l'écosystème touristique international à saisir les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire.

Inaugurant au parc d'expositions en zone aéroportuaire, le 9e Salon international du tourisme d'Abidjan (Sita) qui prend fin le 1er Maï 2019, Siandou Fofana a appelé « les investisseurs nationaux et internationaux à saisir toutes les opportunités d'investissements qu'offre le secteur du tourisme ivoirien ».

Il a estimé que la compétitivité dans le secteur touristique « ne dépend pas uniquement du fait de disposer de bons atouts naturels et culturels », expliquant que « le potentiel ne se consomme pas mais se met en œuvre ».

Le ministre a ajouté que c'est pour cette raison que le Gouvernement ivoirien a adopté la stratégie "Sublime Côte d'Ivoire", qui se décline en 9 projets et 9 reformes phares, dont la mise en œuvre, mobilisera 3.200 milliards de FCFA d'investissements publics et privés.

Ce qui permettra à la Côte d'Ivoire, selon la vision des autorités ivoiriennes, d'être la 5e destination touristique africaine avec 5 millions de touristes internationaux à l'horizon 2025.

Selon les statistiques dévoilées par Siandou Fofana, le flux touristique en Côte d'Ivoire est passé de 3.083.246 en 2016 à 3.938.972 pour l'année 2018 soit une croissance de 22% générant des recettes de 1.114 milliards de francs CFA.

« Sublime Côte d'Ivoire » est au service d'une triple finalité : Développer un moteur de croissance du PIB et démultiplier les recettes fiscales ;

Créer un réservoir d'emplois qualifiés et non qualifiés ; Favoriser le développement territorial hors-Abidjan », a dit Siandou Fofana qui a salué la présence à ses côtés de son homologue de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, pays invité d'honneur.

Une présence qui va dans le sens du thème du Sita 9, présenté par Commissaire général SEM. Jean-Marie Somet, Directeur de Côte d'Ivoire Tourisme : « Synergie du tourisme en Afrique, une force économique ».

Des ambassadeurs, des responsables d'offices du tourisme d'une vingtaine de prennent, ainsi que l'Organisation mondiale du tourisme (Omt), prennent part au Sita.

Outre les expositions, panels et rencontres B To B et autres animations culturelles et ludiques, le Sita 9 accueille pour la première fois, le Forum d'investissement pour le tourisme africain (Fita).

Les ministres Jean-Claude Kouassi des Mines et de la Géologie, et Dr Raymonde Goudou-Coffie, de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, étaient présents à la cérémonie d'ouverture.