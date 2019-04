Angola: L"industrie extractive est très prometteuse à Huambo

Huambo — L'industrie extractive de la province de Huambo est très prometteuse compte tenu du potentiel de ressources minérales inexplorées, notamment d'or, de fer, de cuivre et de métaux rares.

C'est qu'a confirmé la gouverneure locale, Joana Lina, quand elle intervenait samedi, dans cette région à la deuxième réunion technique et scientifique du ministère des Ressources minérales et du Pétrole.

Outre le projet de recherche et de prospection du minerai dans la municipalité de Longonjo, la gouverneure a également signalé un autre projet à Chicala-Cholohanga, dont les résultats sont très encourageants pour le démarrage des exploitations.

Selon elle, il existe plusieurs sites miniers tels que le fer, le granit, les argiles, les micas, la tourmaline, le kaolin, le cuivre, l'irita, l'eau minérale, parmi d'autres ressources minérales qui confirment les potentialités locales.

Malgré les potentialités, il a fait savoir qu'à l'heure actuelle, l'activité minière dans la province de Huambo n'échappe pas à la réalité des autres provinces du pays, étant les minéraux qui supportent la construction civile (granit pour le broyage ornemental, le sable et le burgau) sont les plus exploités.

La gouvernante a souligné que, du point de vue géologique et minier, la province de Huambo est caractérisée par des formations géologiques telles que des roches volcaniques, des roches ignées, des schistes argileux, des cibles sédimentaires et d'autres, auxquelles sont associés différents minéraux ayant une valeur économique pertinente.

Pour cette raison, elle a estimé que le secteur minier était l'un des principaux domaines stratégiques de l'économie nationale et pouvait apporter une contribution précieuse au développement économique et social du pays grâce à l'utilisation de ses ressources en tant que matière première pour l'industrie de fabrication et la réduction et la substitution des importations de matières premières d'origine minière.

Les deuxièmes réunions techniques et scientifiques du ministère des Ressources minérales et du Pétrole ont examiné des questions relatives à la progression des activités de prospection de terres rares à Longonjo, à la sécurité et à la santé dans l'extraction de l'or, aux aspects généraux du développement des activités géologique et minières d'or en Angola.