Angola: L'enseignement supérieur a un conseil des recteurs

Luanda — Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation a, depuis le 15 de ce mois, un conseil des recteurs des universités angolaises (Cruang), chargé de développer l'enseignement dans les institutions publiques.

L'organisation nationale est basée dans le district de Camama (Campus de l'Université Agostinho Neto), à Luanda, selon un communiqué de presse parvenu samedi à l'Angop.

La création du Cruang vise également à promouvoir l'intégration des universités publiques angolaises, à renforcer leur autonomie et à limiter le développement de l'enseignement, de la science, de la technologie et de l'innovation, de la culture, de la recherche scientifique et de la vulgarisation universitaire.

Les membres fondateurs du conseil des recteurs sont Orlando Manuel José Fernandes da Mata, recteur de l'Université Mandume Ya Ndemufayo (Huíla) et président du Cruang, Cristóvão de Carvalho Ferreira (recteur de l'Université José Eduardo dos Santos - Huambo et vice-président de cette organisation), Albano Vicente Ferreira (recteur de l'Université Katyavala Bwila - Benguela et secrétaire du Cruang).

Font également partie des membres fondateurs, João Francisco de Sousa Gaspar da Silva (recteur de l'Université Kimpa Vita - Uíge), Pedro Magalhães (recteur en exercice de l' Université Agostinho Neto - Luanda), Miranda Lopes Miguel (recteur de l'Université Cuito Cuanavale - Cuando Cubango), João Fernando Manuel (recteur de l'Université 11 de Novembro - Cabinda) et Carlos Pedro Cláver Yoba (recteur de l'Université Lueji A'Nkonde - Lunda Norte).

Le Cruang est une association éducative sans but lucratif, représentant les universités publiques angolaises, à travers leurs recteurs respectifs, dotée d'autonomie scientifique, administrative, financière, patrimoniale et statutaire.