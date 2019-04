Gabon: Formation - Le Jardin de Football du Gabon, l'école de Parfait Ndong

L'ancien défenseur du National Azingo, Parfait Ndong a mis sur pied non pas une école de football, mais un jardin où les enfants prennent du plaisir pour plus tard assouvir ce qui pourrait s'apparenter à une carrière de footballeur professionnelle.

Le Jardin de Football du Gabon est une initiative mise en place par l'ancien international du National Azingo Parfait Ndong. Passé ses diplômes à la fin de sa carrière de footballeur en Suisse, Parfait Ndong a d'abord entraîné les équipes de jeunes,notamment à Fribourg dans l'ouest de l'ancienne république helvétique, et a par la suite été au Bénin où il a contribué à l'ouverture d'une école de football. Aujourd'hui, l'ancien défenseur du National Azingo veut, par amour pour son pays former les jeunes afin de rendre au football gabonais ce qu'il lui a donné.

Le Jardin du Football du Gabon est une école de football, mais dans un autre concept selon lui. En effet, puisque la notion « d'école de football » n'est pas encore proprement définie en Afrique, il a décidé d'appeler son école ainsi, afin de permettre d'abord aux jeunes qui malheureusement ne disposent pas de conditions adéquates pour suivre une véritable formation, de prendre premièrement du plaisir, pour ensuite envisager une suite dans le domaine qui déclencherait chez les concernés une envie de construire une carrière de footballeur professionnelle.

Parfait Ndong sait que les conditions ne sont pas réunis pour former les jeunes, raison pour laquelle il veut d'abord organiser des championnats de jeunes autour des U9, U10 et U12, pour les permettre d'engranger les compétitions afin de préparer les jeunes psychologiquement vers la vrai formation qui souvent débute très tard au Gabon. Les initiatives du Jardin de Football du Gabon sont d'abord ludiques, et contribuent à l'épanouissement des jeunes. Le manque de structure pour ces benjamins peut constituer un obstacle à leur envie de pratiquer le football, mais la détermination de l'ancien défenseur de Pétro-Sport montre à suffisance que tout est possible.

Le football des jeunes catégories n'est véritablement pas présent sur la scène au Gabon. Alors pour Parfait Ndong et son « école de football », il s'agit de rendre l'utile à l'agréable pour palier à ce problème. Parfait Ndong qui compte 47 sélections en équipe nationale, et 350 matchs en professionnel, n'a jamais abandonné ses équipes ; il a toujours répondu présent. A présent, c'est à son tour de répondre présent dans la politique de formation qu'il initie à l'endroit des « benjamins » qui pourront peut-être représenter le Gabon dans quelques années. Et avec lui, le Gabon prépare d'ores et déjà la relève sportive de demain.