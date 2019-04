Angola: Nécessité de valoriser le programme positif du gouvernement sans tomber dans la propagande

Luanda — Pour montrer les différences et les améliorations qui ont eu lieu depuis les dernières élections d'août 2017, l'actualité est le principal défi de la communication institutionnelle de l'Exécutif, a affirmé samedi le ministre angolais de la Communication sociale, João Melo.

S'exprimant lors d'une réunion méthodologique avec les directeurs de la communication institutionnelle des ministères, des gouvernorats provinciaux et des entreprises publiques stratégiques, João Melo a souligné que, depuis l'investiture du gouvernement du Président João Lourenço, des améliorations indéniables ont été apportées dans plusieurs domaines ", mais ses effets dans le quotidien des citoyens prendra du temps".

Parmi ces améliorations, João Melo a cité les ajustements macroéconomiques, "pour placer l'économie dans les axes", et la correction des travaux et projets "mal réalisés" au cours des dernières décennies, telles que certaines routes, qui sont en cours de réparation.

"Le problème est que, vu que ces améliorations ont pris du temps à réfléchir sur la vie quotidienne des gens, certains secteurs de la société ont la perception qu'il n'y a aucun changement et que tout reste le même", a-t-il ajouté.

"La majorité de notre population est jeune et est donc plus exigeante et anxieuse", a dit João Melo, avant de conclure que c'est "le principal problème de communication de l'actuel Exécutif".

Le ministre a prévu que le département qu'il dirige est en train de préparer une stratégie de communication entre de l'Exécutif, qui soumettra au niveau supérieur.

Il a toutefois déclaré qu'il incombait aux bureaux de la communication institutionnelle des différents organes gouvernementaux de s'organiser avec les médias pour "valoriser correctement le programme positif de l'Exécutif, mais sans tomber dans la propagande, pour des raisons de crédibilité".

Selon João Melo, cela devrait être fait conformément à certains principes, tels que l'anticipation et la planification, la réaction "pondérée et agile" aux faits négatifs, la disponibilité des sources et l'articulation avec tous les médias.

"Il y a des améliorations évidentes dans divers domaines, par rapport à la situation qui prévalait en août 2017. Il est impératif de le montrer afin de mobiliser les citoyens pour que tous, où qu'ils soient, contribuent à approfondir ces améliorations", a conclu le ministre de la Communication Social.