Angola: La sécheresse à Cunene avec des chiffres effrayants

Ondjiva — En raison du manque de pluie, problème récurrent dans le sud de l'Angola, la province de Cunene connaît une situation de "sécheresse grave", avec des impacts négatifs directs sur la

A cause de ce phénomène saisonnier, 171. 488 familles sont actuellement affectées à Cunene depuis octobre 2018, soit 79,1% de la population totale de la province, estimée à un million 157 mille 491 habitants, vivant majoritairement dans les zones rurales.

De ce nombre, 54.152 familles appartiennent à la municipalité de Cahama, 13.105 à Cuanhama, 10.735 à Curoca, 7.686 à Cuvelai, 22.998 à Namacunde, 57.039 à Ombadja, un total de 857.443 personnes sur 436 localités souffrant de faim et de manque d'eau.

Les dernières données du gouvernorat provincial de Cunene indiquent 299.623 personnes souffrant de faim et de soif à Cahama (municipalité la plus ciblée), 65.526 à Cuanhama, 53.677 à Curoca, 38.432 à Cuvelai, 114.991 à Namacunde et 285.194 à Ombadja.

À la suite de la sécheresse qui sévit dans la province il y a sept mois, 276 écoles de différents niveaux d'éducation sont touchées à Cunene, dont neuf ont fermé, affectant 54. 500 étudiants (sur 436 localités), qui accompagnent ou aident les parents à faire paitre les troupeaux.

Ainsi, à l'exception d'Ombadja, 17 écoles et 3.031 élèves sont affectés à Cahama, 186 écoles et 39.573 élèves à Cuanhama, 15 écoles et 266 élèves à Curoca, quatre écoles et 957

En ce qui concerne les bovins, principal actif économique de la province, 907 572 bovins sont touchés, dont 54 152 à Cahama, 320 000 à Cuanhama, 52 000 à Curoca, 21 283 à Cuvelai, 120 137 à Namacunde et 340 000 à Ombadja, la région la plus représentative.

Selon la dernière mise à jour, 19 539 animaux, y compris des chèvres et des bovins sont morts, ce qui explique pourquoi les gouvernements central et provinciaux ont adopté des mesures d'urgence et structurantes pour minimiser les effets de la sécheresse à court terme.

Les mesures comprennent l'approvisionnement en eau des communautés, l'assistance humanitaire pour les besoins de base (alimentaires et non alimentaires) et le soutien aux éleveurs, selon le document du Gouvernorat Provincial de Cunene parvenu cette semaine à l'Angop.

A cet effet, le Président de la République, João Lourenço, a récemment approuvé une enveloppe de 200 millions de dollars pour la construction de grands ouvrages hydrauliques (trois barrages, des canaux d'eau, entre autres).

L'objectif est de construire un système de transfert d'eau de la rivière Cunene, à partir de la localité de Cafu (dans la municipalité d'Ombadja, jusqu'à Shana, dans les zones de Cuamato, dans la même municipalité) et Namacunde, afin de contrecarrer les effets destructeurs de la sécheresse dans la province.

Avec une extension territoriale de 75.955.061 mètres carrés, la province de Cunene est située au sud de l'Angola, et comprend six municipalités, vingt communes, 51 districts urbains et 765 villages ruraux. Elle a une population estimée à un million 157 mille et 491 habitants.