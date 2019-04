Cote d'Ivoire: Bictogo à Ahoussou - " Le Président du Sénat doit être Rhdp,notre patience a atteint ses limites "

Le samedi 27 avril 2019 à Touba, au cours d'une cérémonie d'hommage des populations du Bafing au chef de l'État, Alassane Ouattara, où il représentait le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, Adama Bictogo est à nouveau monté, en invitant le Président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, à faire preuve de plus de courage politique, à se déterminer clairement, et à ne plus ruser, relativement au Rhdp.

« Il y'a quatre mois nous avons parlé clarification, et il y'a eu clarification. Mais il y en a encore qui continuent de louvoyer.

Je les entends dire, je suis fidèle à gauche et loyal à droite. La politique se nourrit de courage et d'autres valeurs. On ne peut être PDCI la nuit, et RHDP le jour. Allez leur dire que notre patience a atteint ses limites.

Nous remercions le président de la république Alassane OUATTARA qui a choisi de faire en sorte que nous soyons tous ensemble, mais nos populations pour qui nous nous sommes engagés, n'acceptent plus la ruse de certains.

Notre patience a atteint ses limites. Nous disons ici depuis le Bafing que conformément aux règlements du Sénat que le Président de cette institution doit refléter la majorité politique. Le Président du Sénat doit être RHDP et c'est tout », a t-il lancé sous les applaudissements des populations.

Le Président du comité d'organisation du dernier congrès du RHDP, a annoncé que son parti entreprendra à partir du mois de juin 2019 jusqu'aux élections présidentielles en 2020 des actions d'envergures politiques sur le terrain.