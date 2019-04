Congo-Kinshasa/Tunisie: Mazembe-EST - Le match retour dans une semaine annonce des étincèles

C'est ce vendredi 3 mai que le Tout-Puissant Mazembe Englebert (RDC) et l'Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) vont se retrouver au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, pour la demi-finale retour de la 23ème édition de la Ligue de champions de la Caf.

Les Corbeaux ont perdu la première manche 0-1, samedi 27 avril, au stade Olympique de Rades, à Tunis. La manche retour annonces des étincèles entre les deux équipes qui se connaissent très bien.

Pour le match aller, les Corbeaux ont bien résisté, gardant leur cage inviolé jusqu'à la fin de la première période. Ce n'est qu'au retour des vestiaires que les locaux vont prendre l'avantage avec ce but de Youcef Belhaili à la 50ème minute. Un but qui est intervenu pratiquement sous les effets de fumigènes, pourtant une pratique interdite par la Caf.

Qu'à cela n'arrive, alors que Mazembe, balle aux jambes, pouvait encore bien réagir à cette ouverture du score, le club congolais sera trahi par l'expulsion de son défenseur Kabaso Chongo pour accumulations de deux cartons jaunes à la 71ème minute.

Réduit en infériorité numérique, les Corbeaux ne feront mieux que de défendre pour limiter les dégâts. Le match retour ce sera ça passe ou ça casse au temple de cette grande formation de la RDC, à Lubumbashi.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les deux équipes s'affrontaient pour la 7ème fois de leur histoire. Dans les six premières rencontres, on compte deux victoires pour Mazembe, deux victoires pour Espérance de Tunis, et deux matches nuls. Personne n'a gagné chez l'autre. Par contre, chacun a fait match nul chez l'autre.

En 2010, les deux équipes se sont rencontrées quatre fois : deux à la phase de groupe, et deux autres en finales. Le 15 août 2010, Mazembe bat Espérance 2-1, et le retour deux semaines plus tard, soit le 28 août 2010, Mazembe perdra 0-3. En finale aller de cette édition de 2010, le 31 octobre 2010, Mazembe réalise le carton 5-0, avant d'aller imposer un nul au retour 1-1.

Deux ans plus tard, le 7 octobre 2012, Espérance vient tenir Mazembe à son tour en échec 0-0, à Lubumbashi. Et au match retour, le 2 octobre 2012, les Espérantistes l'emportent 1-0.

En attendant le match retour, le 3 mai prochain, Espérance dame les pions avec trois victoires.

WAC-Mamelodi Sundowns 2-1

Dans l'autre demi-finale, Wydad Athlétique Casablanca s'est imposé 2-1. Devant un Mamelodi Sundowns très puissant, le Wydad Casablanca a arraché une victoire (2-1) en demi-finale aller de la Ligue des Champions africaine, au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Les Rouge et Blanc ont ouvert le score à la 25è minute du jeu par Salah Eddine Saidi, avant d'encaisser le but d'égalisation signé Anele Ngcongca (42è). En début de la seconde période, Badi Aouk va redonner l'avantage au WAC.

Le match retour, prévu le 04 mai à Pretoria, décidera qui du WAC champion de cette compétition en 2017 et Sundowns son prédécesseur, validera son billet pour la finale.