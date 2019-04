Soudan: Sadiq al-Mahdi - Les tâches du gouvernement civil sont vastes et dangereuses

Khartoum — L'imam al-Sadiq al-Mahdi, président du parti Umma National a averti que le gouvernement civil avait des tâches pénibles, énormes et dangereuses.

Lors d'une conférence de presse tenue samedi à Omdurman, il a prévu de hâter l'accord sur les personnalités de nouveau gouvernement civil dans les prochains jours, d'autant plus qu'il n'y a pas de quotas et qu'ils seront plus qualifiés.

Il a souligné que son souci était de travailler à une constitution démocratique pour le Soudan et à une institution à part entière pour son parti, en plus de prêter attention à une institution à part entière pour l'Autorité des Affaires d'Ansar. « Je vais le faire et je vais me retirer du travail politique ».

Il a souligné l'importance de la tenue d'une conférence constitutionnelle nationale pour mettre en place la constitution permanente, ajoutant que nous étions surpris par le changement et qu'il n'y avait pas de programmes prêts, affirmant qu'il y avait des différences et qu'il n'y avait pas de liberté sans différences.

Il a expliqué que l'avantage de la démocratie réside dans le fait qu'il offre un mécanisme pour résoudre le différend, soulignant qu'ils disposent d'un mécanisme pour surmonter les différences et que l'accord final sera conclu prochainement.