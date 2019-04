Soudan: Les forces politiques condamnent l'attaque contre le Congrès Populaire

Khartoum — Les Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) ont annoncé leur condamnation de l'attaque et du vandalisme qui visaient une réunion du Parti du Congrès Populaire (PCP) à Khartoum.

"La déclaration forte sur la liberté et le changement condamne cette attaque, quelles qu'en soient les causes, et nous croyons au droit de réunion et d'expression pour tous", a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

FDLC a indiqué que l'État de droit est le projet alternatif et noble du projet de sauvetage et que la glorieuse révolution de décembre était un foulard pacifique et soulevait le slogan "Liberté .. Paix. . Justice" .

Pour sa part, le Parti du Congrès Soudanais a dénoncé l'attaque contre la réunion du Conseil consultatif du PCP.

"Ce comportement est inacceptable et contredit les principes de la révolution du 19 décembre", a déclaré le porte-parole du parti, Mohammad Hassan Arabi.

Le Mouvement Populaire de la Libération du Soudan (MPLS) a condamné samedi l'attaque contre la réunion du Conseil consultatif du PCP. Le MPLS a confirmé dans un communiqué de presse adressé de son porte-parole, Mubarak Ardul, que SUNA en avait obtenu une copie indiquant que ces attaques soutenaient la ligne de forces antirévolutionnaires, qui cherche à mener une contre-révolution.