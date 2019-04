Sénégal: Un inspecteur des impôts publie un manuel de Comptabilité et fiscalité

Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, expert en fiscalité (inspecteur des impôts diplômé de l'Ena de Dakar) et expert en comptabilité (diplômé d'expertise comptable et financière de l'Uemoa), a publié un manuel de comptabilité et de fiscalité.

Selon un document reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), l'objectif de ce manuel de comptabilité générale et d'audit fiscal est double.

Il s'agit de permettre une parfaite maîtrise des concepts de base de la comptabilité, dite comptabilité financière et une bonne capacité d'analyse et d'interprétation de l'information comptable ; aider à forger une lecture fiscale et un regard critique sur les états financiers et les autres documents comptables.

À ce titre, les implications fiscales des écritures comptables occuperont une place de choix dans le contenu du manuel.

«Ce précis est le prolongement du cours de comptabilité générale dispensé à l'École nationale d'Administration (Ena) de Dakar, depuis février 2006, à l'intention des élèves inspecteurs des impôts et des domaines », lit-on dans le document.

Selon la note, il s'agit, ici, de mettre à la disposition d'un public plus large, le travail de plus d'une dizaine d'années d'expérience dans l'enseignement de la comptabilité (appliquée au droit fiscal) et dans le contrôle de comptabilité des entreprises.

La 1ère partie du manuel, après avoir rappelé les principes de base de la comptabilité, communément partagés par quasiment tous les systèmes ou droits comptables, insiste plus particulièrement sur le cadre conceptuel, le Plan des comptes et la Première application du Syscohada révisé.

La 2ème partie est consacrée aux opérations enregistrées par les entreprises en cours d'exercice. Les opérations courantes renvoient à l'ensemble des opérations liées à l'exploitation de l'entreprise.

De ce fait, elles relèvent du processus économique de l'entreprise : l'approvisionnement, la production et la vente.

La 3ème partie est relative aux travaux d'inventaire de fin d'exercice, qui complètent les écritures passées au cours de l'exercice, afin de présenter un état exact du patrimoine de l'entreprise et de déterminer de façon correcte ses résultats.

«À la fois repère et guide pratique, cet ouvrage analyse, de façon détaillée, la lecture fiscale des nouveaux états financiers, au regard du Code général des impôts », explique-t-on.

Destiné initialement à la formation des élèves inspecteurs des impôts et des étudiants en fiscalité, ce manuel permet aussi aux praticiens - vérificateurs de l'Administration fiscale, comptables et fiscalistes de l'entreprise, experts de la comptabilité ou de la fiscalité - d'actualiser leurs connaissances afin de mieux anticiper, au regard du droit fiscal, les modalités d'application du Syscohada révisé, en vigueur depuis le 1er janvier 2018. M. Siby est formateur à l'Ena, à l'Ucad et dans des écoles de commerce.