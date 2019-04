Afrique: CAN U17 - Le Cameroun sacré champion

L'équipe du Cameroun a remporté aux tirs au but (5-3) la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total des moins de 17 ans, Tanzanie 2019 devant la Guinée, ce dimanche à Dar-es-Salam.

L'équipe du Cameroun a dû se poser plusieurs questions après être passée à plusieurs reprises à côté de l'ouverture du score dès la 40-ème seconde de jeu.

Dès l'engagement, les Lionceaux Indomptables sont à l'offensive avec Ismaila Seidou. À la réception d'un centre, son tir finit dans les petits filets du gardien guinéen Sékou Camara qui a pourtant perdu son équilibre en se prenant les pieds dans le gazon.

A la 12ème minute, rebelote mais cette fois-ci, l'attaquant camerounais perd son duel face au portier guinéen. Sékou Camara est encore à la parade pour enrayer la tentative de Saliou Alioum Moubarak quelques minutes plus tard.

A cette période, le portier guinéen aurait pu gagner le titre d'Homme du match qui est finalement allé au Camerounais Régis Mvoué élu Meilleur footballeur du tournoi.

Le meneur de jeu camerounais comme à son habitude était au four et au moulin durant cette partie et c'est lui qui sert son attaquant Léonel Wamba dont la tête finit hors du cadre dans les derniers instants de la première période.

Au retour des vestiaires, la Guinée vient avec de nouvelles et bonnes intentions, le leader technique Algassime Bah transparent lors de la première période, a été sorti à la 52ème minute de jeu pourune blessure contractée lors de la préparation de la rencontre selon son entraîneur, Mohamed Maléah Camara.

En tout cas, dès sa sortie, l'équipe guinéenne trouve plus de fluidité et de liant entre le milieu et l'attaque avec Naby Youssouf Oularé qui s'offre la première véritable occasion à la 62ème minute.

Deux minutes plus tard, il tire sur le gardien alors qu'il était esseulé dans la surface camerounaise.

Après, s'il y a eu des tentatives côté guinéen comme à la 83ème minute avec Ahmed Tidiane Keita qui a tiré sur le poteau, c'est le Cameroun qui finit mieux la partie en écrasant entre autres une frappe sur la barre avec Nassourou Ndongo.

Cet ascendant psychologique accompagne les jeunes Camerounais jusqu'aux tirs au but où ils réussissent un carton plein avec Régis Mvoué, Nassourou Ndongo, Leonel Wamba, Toni Nang et Saidou Alioum Moubarak.

Ce n'est pas le cas du 4ème tireur guinéen Mohamed Youssouf Sacko entré en jeu à la 80ème minute dont le tir est sorti par le portier camerounais Manfred Ekoi, malgré la réussite de Alya Bangoura, Alya Touré, Aboubacar Conté ont répondu présent au contraire de Sacko dont le tir a été sorti par le portier camerounais.

L'Angola en plus de la médaille de bronze remporte avec Pedro Capemba (4 buts) le titre de meilleur buteur de la compétition.

Réactions

Thomas Libiih (Coach, Cameroun)

Bravo aux joueurs d'avoir réussi cette grande performance. Ce soir, c'était un match équilibré et la Guinée n'est pas venue en victime expiatoire. Nous avons gagné aux penaltys mais l'essentiel est fait.

Nous espérons que cette victoire donnera l'opportunité aux autorités de notre pays de mettre les moyens pour le football des jeunes qui manque de tout.

Au sujet de ces joueurs, c'est une belle génération et avec un bon encadrement, je suis convaincu qu'ils peuvent aller très loin. Mais en attendant, encore une fois, le football des jeunes a besoin de soutien.

Mohamed Maléah Camara (Coach, Guinée)

Je ne suis pas déçu parce que malgré tout pour cette première expérience nous arrivons en finale. C'était une belle fête du football africain.

Le potentiel est là pour faire mieux encore les prochaines années. Je suis convaincu qu'avec ces résultats, le football guinéen sera encore plus attentif à ce qui doit se faire dans les petites catégories.

Nous avons des académies et centres de formation. Nous sommes heureux et je dis bravo pour le Cameroun.

Nous avons joué au même niveau mais sans toutes nos forces, notre leader technique, Algassime Bah blessé et sorti avant la fin de la rencontre.