Togo: L'indépendance du Togo célébrée dans l'allégresse au MJCT

27 Avril 1960-27 Avril 2019, la déclaration de l'indépendance du Togo a 59 ans. Fidèle à son mandat de promotion de la non-violence, de citoyenneté et de civisme, le MJCT (Mouvement de la Jeunesse Consciente du Togo) a marqué le sacrifice des pères de l'indépendance du Togo, or de l'humanité, à travers des manifestations éclatées de ses démembrements dans plusieurs quartiers de Lomé et ses périphéries, Samedi dernier.

Ainsi, à Adidogomé, comme à Bè ou encore Adamavo, les jeunes partageant les valeurs et idéaux de ce mouvement se sont retrouvés dans une ambiance festive, dans la soirée, après le défilé civil et militaire organisé par le gouvernement togolais dans la matinée.

A Adidogomé où un de nos reporters a surpris un groupe de la Jeunesse Consciente, par des chants et danses du terroir, ainsi que du Gospel qui bercent en ces moments festives les oreilles et font régaler les yeux, ces jeunes qui croient toujours en un Togo meilleur comme promis par le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, ont laissé exploser leur joie et allégresse.

Responsables du mouvement se sont réjouis de ce dynamisme et de la fougue de la jeunesse togolaise, toujours prête à prendre le flambeau laissé par ceux qui ont lutté pour l'avènement de cette indépendance et aussi, les aînés de la lutte pour l'affirmation du Togolais.

Autour des mets et de la boisson, ces responsables ne s'en sont pas privés de prodiguer à nouveaux d'utiles conseils au membres du MJCT, quant à la non-violence, le civisme et la citoyenneté qui doivent toujours guider leurs faits et gestes en communauté.

Pour rappel, le MJCT né de la dernière crise politique qu'a connue le Togo entre Août 2017 et Décembre 2018, se veut représentatif dans toutes les régions du Togo où il a installé des points focaux.