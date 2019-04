Congo-Kinshasa: [Participation aux nouvelles institutions] Félix Tshisekedi - Les Forces Politiques alliées de l'UDPS réclament !

A l'ère de la mise en place de nouvelles institutions de la République, après les élections de décembre 2018, les forces politiques qui comptent se montrent disposer à apporter leur pierre à l'édifice pour bâtir une nouvelle image du pays sous le règne de Félix Tshisekedi.

C'est ainsi que les Forces Politiques alliées de l'UDPS/Tshisekedi "se tiennent à la disposition du Président de la République et Chef de l'Etat, et aux côtés de l'UDPS, pour apporter leur expertise et compétence à toute initiative de concertation et négociation de mise en œuvre des programmes de l'action au travers des institutions à venir". Dans les résolutions issues du conclave tenu du 24 au 26 avril 2019 à Kinshasa, cette structure politique s'est résolue notamment, d'apporter sans réserve son soutien indéfectible au Président de la République, de mettre au défi toute force contraire qui se dresserait comme obstacle aux actions des progrès socio-économique et politique menées par le leadership de la coalition CACH- FCC.

Ces forces politiques "saluent et s'impliquent, cependant, sans réserve dans le combat du Chef de l'Etat contre les antivaleurs, la corruption, et l'impunité". Ils demeurent, en effet, fiers d'avoir valablement contribué au processus électoral et son aboutissement, d'avoir accompagné l'UDPS dans la lutte pour la conquête du pouvoir, et se sont également investies pour le retrait de la signature de Félix Tshisekedi de l'Accord «malheureux» de Genève. Voici, ci-après, les résolutions dudit conclave.

RESOLUTIONS DU CONCLAVE DES FORCES POLITIQUES ALLIEES DE L'UDPS/TSHISEKEDI DU 24 AU 26 AVRIL 2019

Les Forces Politiques alliées de l'UDPS est une structure politique composée des partis politiques, des acteurs de la Société Civile et Personnalités ayant milité activement aux côtés de l'UDPS/TSHISEKEDI avant (dans le cadre du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement) et pendant les élections du 30 décembre 2018.

En effet, les Forces Politiques alliées de l'UDPS dans le cadre de leur engagement avec l'UDPS ont accompagné cette dernière dans plusieurs activités et réunions stratégiques dans la lutte pour la conquête du pouvoir ; notamment dans les multiples marches pacifiques en vue de voir les élections être organisées dans le délai légal et le respect de la Constitution, empêchant ainsi un troisième mandant présidentiel.

Les Forces Politiques alliées de l'UDPS s'étaient investies dans l'application de l'Accord de la St Sylvestre pour notamment la mise en œuvre des mesures de décrispation du climat politique, pour les élections crédibles, transparentes et démocratiques.

Les Forces Politiques alliées de l'UDPS se sont également investies contre vents et marrées pour le retrait de la signature du Président Félix-Antoine TSHISEKEDI de l'Accord malheureux de GENEVE.

Les Forces Politiques alliées de l'UDPS ont endossé avec courage et détermination l'Accord de NAIROBI, créant la coalition "CAP VERS LE CHANGEMENT", CACH en sigle ;

Nous ne pouvons pas terminer ce chapitre sans faire état des arrestations arbitraires, des pertes en vies humaines dont les membres des Forces Politiques alliées de l'UDPS ont payé un lourd tribut en laissant des veuves, des orphelins et des handicapés physiques.

Parlant de leur contribution aux élections en tant que Forces Politiques alliées de l'UDPS, elles ont battu la campagne pour les trois scrutins qui les ont amenés à la grande et éclatante victoire de leur leader en la personne de Son Excellence Monsieur Félix- Antoine THISEKEDI TSHILOMBO, en plus des élus Nationaux et Provinciaux.

Par ailleurs, les Forces Politiques et alliées de l'UDPS ont apporté un concours évident aux élections législatives et provinciales avec effet de rapprochement CACH-FCC pour former une coalition de gestion de la res publica.

Ainsi, les Forces Politiques alliées de l'UDPS se sont résolues :

De réitérer leur hommage appuyé au combat politique de feu Docteur Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA, d'heureuse mémoire, pour avoir initié et inculqué l'esprit de l'Etat de droit dont les effets ne cessent de rebondir et d'allumer le feu de l'amour patriotique, de l'espoir et de l'espérance ;

D'apporter sans réserve leur soutien indéfectible à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat Félix- Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO ;

De mettre au défi toute force contraire qui se dresserait comme obstacle aux actions des progrès socio-économique et politique soutenu par le leadership CACH- FCC ;

Les Forces Politiques alliées de l'UDPS encouragent le Président de la République et Chef de l Etat, dans sa quête de restauration de la paix et la sécurité dans les zones troubles à savoir : Lubumbashi, Goma, Beni, Kalehe et Kisangani et approuvent les mesures prises tendant à reformer l'armée et les services de renseignements ;

Les Forces Politiques alliées de l'UDPS saluent le retour de l'état de droit instauré par Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa gouvernance et la décrispation du climat politique pour la libération des prisonniers emblématiques dont les honorables Eugene DIOMI NDONGALA, Franck DIONGO, autres combattants de la liberté, ceux des mouvement citoyens ainsi que le retour programmé des exilés politiques ;

Les Forces Politiques alliées de l'Udps apprécient, saluent et accompagnent les efforts du Président de la République et Chef de l'Etat visant à remettre la République Démocratique du Congo dans le concert des Nations de par sa diplomatie active ;

Les Forces Politiques alliées de l'UDPS, saluent et s'impliquent sans réserve dans le combat du Président de la République et Chef de l'Etat contre les antivaleurs, la corruption, et l'impunité ;

Les Forces Politiques alliées de l'UDPS félicitent le patriarche Kitenge Yesu et adressent leurs remerciements au Président de la République pour l'avoir élevé à la dignité inédite de Haut Représentant et Envoyé Spécial du Chef de l'Etat ;

Les Forces Politiques alliées de l'UDPS félicitent l'Honorable Jean-Marc KABUND-a-KABUND, président a.i de l'UDPS, pour son élection au Bureau définitif de l'Assemblée Nationale en qualité de 1er Vice-président, fruit de sa constance et loyauté ;

Les Forces Politiques alliées de l'UDPS s'associent à l'adhésion massive du peuple congolais, aux actions initiées dans le programme de 100 jours du Président de la République et Chef de l'Etat. Actions dont déjà à ce stade, le succès est acquis ;

Enfin, les Forces Politiques alliées de l'UDPS se tiennent à la disposition du Président de la République et Chef de l'Etat, et aux côtés de l'UDPS pour apporter leur expertise et compétence à toute initiative de concertation et négociation de mise en œuvre des programmes de l'action au travers des institutions à venir ;

«Papa alobaki, le Peuple d'abord»

Je vous remercie.

Fait à Kinshasa, le 26 avril 2019