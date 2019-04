Congo-Kinshasa: Jean-Marie Ntantu Mey et le CNC rendent hommage à Lutumba et Liyolo

Le Promoteur du Conseil National de la Culture, CNC, Jean-Marie Ntantu Mey, en communion avec les autres animateurs de cette méga structure culturelle, n'est pas resté indifférent face aux deux artistes d'heureuse mémoire, en l'occurrence Lutumba Simaro et Liyolo Alfred.

Dans une adresse à La Prospérité, en sa qualité d'artiste patenté, il présente les sincères condoléances Chrétiennes les plus attristées de cette structure aux familles éplorées et à tous les compatriotes congolais. « Au nom de tous les artistes et hommes de culture regroupés au sein du Conseil National de la Culture, messieurs Edo Kulumbi, Jean-Marie Kusukila, Katende Katsh'mbika et Son Excellence Jean-Marie Ntantu Mey, présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des Illustres disparus qui, comme tous les artistes, resteront immortels», lit-on dans cette dernière.

A tout prendre, indique Jean-Marie Ntantu Mey, Lutumba et Liyolo sont les pères fondateurs du CNC. Jusqu'à leur disparition, dit-il, Lutumba était Président du comité de sages et Liyolo 1er vice-président. Et de poursuivre : « en ce moment où toute la communauté congolaise pleure le poète Simaro Lutumba et Me Liyolo, le Conseil National de la Culture, C.N.C, rend hommage à ces monuments de la culture, pères cofondateurs de cette plateforme culturelle, et leur souhaite un bon repos éternel».

Bref historique

Créé en 2002, le CNC est un regroupement d'artistes et hommes de culture de tous les domaines de la culture : écrivains, plasticiens, sculpteurs, musiciens, hommes de théâtre, photographes, cinéastes, etc. A l'instar de la FEC pour les opérateurs économiques, le Conseil National de la Culture est l'interface officielle de différentes organisations de la culture à l'égard du gouvernement congolais, soutient-on dans le chef des Initiateurs de cette grande association des hommes de la culture. Le CNC est, en définitive, une conception de Jean-Marie Ntantu Mey et al. Cfr le protocole d'accord officiel contresigné par Feu le Ministre Banza Mukalay et le Président du CNC qu'est Jean Marie Ntantu Mey.