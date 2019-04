Congo-Kinshasa: ERC - Diyi Dia Nzambi se désiste, Sony Kafuta succède à Kankienza

Le Pasteur Sony Kafuta Rockman a été officiellement élu Président et Représentant légal de l'église de Réveil du Congo avec 97% des suffrages sur un total de 203 votants. Il succède ainsi à Albert Kankienza Muana Mboo.

C'était lors de l'Assemblée Générale élective du mercredi 24 avril 2019. Cependant, quelques minutes avant le début des élections, le seul challenger de Sony Kafuta, Moïse Honoré Diyi Dia Nzambi, s'est désisté en faveur du «dauphin» du Président sortant.

"Je rends grâce au Dieu Tout-puissant d'avoir rendu possible cet événement, je remercie mon prédécesseur de m'avoir choisi comme dauphin, je suis reconnaissant envers l'apôtre Diyi- mon fils dans la foi et mon challenger, lors de cette campagne d'avoir compris son erreur à temps et, enfin, l'Assemblée générale élective qui m'a élu au sommet de cette Institution", a déclaré le désormais Représentant légal de l'Eglise de Réveil du Congo.

Elu pour un mandat de 15 ans à la tête de cette structure, Sony Kafuta s'est lancé comme défi public de faire mieux que son prédécesseur, Albert Kankienza.

Sony Kafuta Rockman a conquis son auditoire grâce à son programme axé sur 10 points moteurs. Ce menu, affirme-t-il, se révèle comme le recensement des maux et ou des situations négatives enregistrés dans la condition quotidienne des chrétiens, voire des questions à améliorer au sein de l'administration de l'ERC.

Avant de faire part des questions phares résumées en 10 points, le président de l'ERC a élevé sa voix pour reconnaître les prouesses de son devancier comme étant celui qui a donné une image solide et référentielle à cette Institution qui l'élève aujourd'hui au rang de Représentant légal. "Il nous a laissé un grand héritage, et a mené une longue lutte pour conférer un sens réel à l'ERC", a-t-il avancé.

Ainsi, précise-t-il, ces éléments sont : l'accomplissement de l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ ; l'évangélisation ; la réconciliation des frères et sœurs dans le Christ ; la consolidation de l'amour entre frères et ministres de Dieu ; la promotion ainsi que la consécration des femmes messagères ; doter les hommes et femmes des valeurs morales ; le développement de la vie sociale ; le contact extérieur avec le monde ; la création des brigades de bonnes mœurs en vue de pallier plusieurs vices de procédures dans la vie chrétienne et, in fine, doter l'église des patrimoines.

Rétropédalage

Selon le message d'Honoré Diyi Dia Nzambi, la première raison de son abandon demeure celui de préserver l'unité de la communauté et garder le lien fraternel, outre le fait que sa santé n'ait pas permis de se présenter à l'assemblée. "Vu tout ce qui précède, je retire ma candidature en faveur du Général Sony Kafuta afin de préserver l'unité fraternel, la solidité de la Communauté - Institution ecclésiastique, ainsi que nos relations qui sont si précieuses et éternelles. Ce, depuis 27 ans", a-t-il indiqué dans un message envoyé à la commission dirigeante.

Tout compte fait, il appert nécessaire de rappeler que désormais, le titre d'évêque Général serait attaché à la personne de Sony Kafuta Rockman, évangéliste connu sous le nom de Général de l'armée de l'Eternel. Et Albert Kankienza portera, lui, le titre d'Archevêque Générale. Dans les prochains jours, il sera organisé une cérémonie d'investiture. Signalons que cette activité était marquée par la présence d'un représentant du Ministère de la Justice et Garde des sceaux.