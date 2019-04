Congo-Kinshasa: Freddy Mulumba - «Face à la force, il faut répondre par la force»

Freddy Mulumba, politologue et auteur de plusieurs articles sur la géopolitique et Eddie Tambwe, professeur de communication et intellectuel engagé dans les enjeux géostratégiques de la RDC, ont organisé une journée de réflexion axée sur le thème : «la RD Congo dans le contexte géopolitique régional et mondial actuel : opportunité, défis et stratégies de développement».

C'était le samedi 27 avril dernier, dans le beau cadre de la salle Père Boka au CEPAS, qu'a eu lieu l'intervention des communicateurs précités. Le DGA de la RTNC, réfléchissant sur la situation politique et diplomatique du pays, estime pour sa part que face à la force, il faut répondre par la force.

C'est dans le souci de conscientiser la population congolaise sur les enjeux et défis du pays dans le contexte géopolitique régional du monde que ces deux penseurs ont organisé cette journée d'échange. D'après Freddy Mulumba, il y a un manque criant d'élite en RDC. A l'en croire, les apprenants qui finissent leurs études ne parviennent pas à s'en sortir à cause des antivaleurs, tels que la corruption, le favoritisme et le clientélisme. Conséquence ? Le pays n'arrive pas à s'affirmer même au-delà de ses frontières. "Tout pays continent qu'est la RDC, devait donner le go, et se faire respecter au même titre que ces voisins", pense Freddy Mulumba. «Face à la force, il faut répondre par la force», dit-il.

Ces mots du politologue Freddy Mulumba veulent simplement dire que la RDC a beaucoup été passive à l'égard de ces voisins. Lorsque le Rwanda agressait, la RDC donnait l'impression de se replier», argumente Freddy Mulumba. Pourtant, renchérit-il, "il était temps que le grand Congo se déploie, qu'il montre aux yeux du monde, qu'il peut s'affirmer ; que ce soit militairement, pour ne pas subir". A l'en croire, les richesses qu'a le Congo est un véritable atout, pouvant contourner toutes les manœuvres extérieures, mais c'est le courage qui manque aux congolais. Selon lui, le Congo devrait répondre aux armes par les armes en vue de se faire respecter, au-delà de ses frontières. Il doit cesser de répondre à la guerre par des longs discours dithyrambiques qui ne mènent nulle part.

Abas les antivaleurs

Les panélistes ont ténu aussi à appeler les congolais, surtout la jeunesse, à lutter contre les antivaleurs, qui travaillent au sous-développement du pays. Pour Freddy Mulumba, ces vices, qui sont la corruption, le clientélisme, le favoritisme et autres, sont des facteurs destructeurs de l'intérieur de l'homme congolais. En dépit de l'intelligence que peut avoir une personne, il faut qu'il ait la conscience, insiste Freddy Mulumba. Il prône ainsi l'investissement dans l'homme congolais, travailler son intérieur, pour arriver à des meilleurs résultats. Car, constate-t-il, "le sous-développement et le retard que connaît le Congo aujourd'hui est dû au manque de rigueur... On place des hommes qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas... On ne tient même plus compte de la compétence", regrette-t-il.

Remettre le train sur le rail

Freddy Mulumba a, au cours de sa réflexion, exhorté les congolais à reprendre les choses en mains, à l'instar du Rwanda, qui s'affiche par le fait que ce pays est devenu aujourd'hui producteur de cobalt, alors que le Congo en a en abondance sans pour autant l'exploiter. Pourtant, paraphrase-t-il, le Rwanda n'en avait pas. Le «pays est pris en otage par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui sont de loin plus petits que lui », a-t-il fait savoir. Et ce, avant d'ajouter : "les congolais doivent se réveiller et prendre leur destin en mains. L'occident est finie, elle a perdu sa force et de ce fait, il est temps que le Congo se réveille et se batte pour se trouver une place dans la région et partout dans le monde, de façon à profiter pleinement de ses richesses qui sont des atouts, mais que les autres utilisent et deviennent puissants, au détriment du Grand Congo".