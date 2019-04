Congo-Kinshasa: Les mouvements citoyens donnent un ultimatum de 7 jours à Vodacom RDC

Les mouvements citoyens "LUCHA", "Eccha", "Il est Temps" et plusieurs autres, ont déposé un mémorandum, le jeudi 25 avril, au siège de la société de télécommunication Vodacom RDC. Dans leur mémo, ils interpellent cette société sur la surfacturation et la mauvaise qualité des services offerts. Ainsi, lui ont-ils donné un ultimatum de 7 jours afin qu'elle réduise le coût de ses différents services.

La problématique de forfaits d'appels et messageries ainsi que la mauvaise qualité de la connexion internet ont constitué les tenants de cette descente des mouvements citoyens au siège de Vodacom situé dans la commune de la Gombe. Ces activistes, sifflets et chants à la bouche, dénoncent ce qu'ils qualifient d'une certaine escroquerie de la part de ce réseau de télécommunication. Ils sous-tendent que Vodacom se serait, selon eux, illustré dans les tarifications exorbitantes, allusion faite notamment aux forfaits appels et SMS de "7 min et 15 mégas pour 50 unités", la facturation à la minute et l'authenticité de la consommation de forfaits dont les unités disparaissent dans des téléphones.

De ce fait, ils ont appelé cette société de télécommunication à la baisse de ses tarifications afin qu'elles correspondent à celles des autres pays où Vodacom est aussi installé. Ces mouvements demandent, en outre, l'amélioration de la qualité tant pour les appels vocaux que pour la connexion Internet qu'ils qualifient de perturbante aux heures vespérales, surtout dans plusieurs milieux urbains. Ce qui viole, d'après leurs propos, le droit d'accès à la communication. Aussi, ont-ils recommandé à Vodacom Congo d'améliorer ses mécanismes de transfert, via mobile Baking et d'harmoniser sa communication. Déjà, ces organisations pro-démocratie ont donné à la société Vodacom RDC un ultimatum d'une semaine pour revoir ses tarifications. Au cas contraire, elles poursuivront avec des séries des réclamations, cette fois-là en veillant devant ce réseau jusqu'à trouver gain de cause.

Ces mouvements citoyens, principalement la Lucha mènent ces manifestations dans plusieurs autres provinces de la RDC, particulièrement le Nord-Kivu, le Kasaï Oriental, Kasaï Central, etc.