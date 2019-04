Congo-Kinshasa: Kasindi - Des prostituées au cœur des avortements clandestins

Le plus vieux métier du monde reprend de l'ampleur en la cité frontalière de KASINDI. Même des expatriées sont venues se prostituer à Kasindi. Conséquence : des fœtus se font ramasser de tout bord et l'avortement clandestin n'est plus un tabou. De la médecine traditionnelle à la médecine moderne, tous les produits bon marché font l'affaire pour arrêter la croissance du fœtus.

La situation devient trop préoccupante en cité frontalière de KASINDI. Désormais, le nombre des décès enregistrés à la suite de ces avortements clandestins s'accroit progressivement du jour au lendemain. Plusieurs fœtus se font aussi ramasser de tout bord. L'inquiétude est partagée par plusieurs habitants de la région. D'une part, l'on accuse parfois la rigueur des parents de la jeune fille d'être au cœur de cette mauvaise pratique. « Les filles choisissent d'avorter pour échapper aux représailles familiales », témoigne une jeune femme de KASINDI. Parfois même les parents ne sont pas au courant de la grossesse de leur jeune fille, poursuit-elle. Parmi les moyens utilisés pour avorter, les langues se délient. D'un côté, l'on accuse la médecine traditionnelle à base des plantes et, de l'autre, la médecine moderne ne contrôle plus tout son circuit d'approvisionnement en produits médicaux.

La part des maisons de tolérance

La prolifération des maisons de tolérance encourage également les avortements clandestins en cité frontalière de Kasindi. Difficile de dépasser deux avenues sans maisons de tolérance communément appelé Q.G, ce qui accroit le taux de prostitution dans ce coin du territoire de Beni. Même les expatriés ne sont pas épargnés. Parfois, l'on trouve même des Q.G réservés aux expatriées venues seulement pour le plus vieux métier du monde. Ici, l'avortement n'est plus un tabou. On en parle même en plein jour sans représailles. Même les jeunes filles du milieu en profitent pour apprendre des leçons. Certaines femmes de ménage déplorent ce comportement qui expose leurs maris à des maladies sexuellement transmissibles ainsi qu'à d'autres désavantages liés au sexe. Celle qui s'est confiée à notre rédaction souhaite voir l'Etat s'engager à combattre la prostitution à KASINDI.