Congo-Kinshasa: Remue-ménage !

A quelques encablures de la mise en œuvre du nouveau gouvernement au pays de Lumumba-Mzee, dans plus d'une famille politique, le torchon brûle d'ores et déjà. A l'attente du sifflet de l'arbitre du jeu, en l'occurrence Félix Tshisekedi, cinquième Chef de l'Etat congolais investi fin janvier 2019, nombreux sont les politiques qui n'imaginent point la mise à l'indexe de leurs partis et regroupements politiques, dans les prochaines institutions, aussi bien dans l'opposition d'hier que dans la MP d'autrefois.

L'heure du séisme politique vient de sonner. Pas plus tard que le week-end dernier, le Sénateur Bahati Lukwebo et ses poulains, faisant entendre la voix de l'AFDC-A, ont carrément mis en garde le parti de Joseph Kabila, contre "l'égocentrisme" dans le partage de l'imperium, au sein du Front Commun pour le Congo. Pour ce clan du FCC qui se veut conscient de sa gibecière confortable des Députés nationaux et provinciaux, le PPRD et sa mosaïque ne vont nullement gagner le pari de coiffer toutes les institutions de souveraineté notamment, les deux Chambres du Parlement ainsi que la primature. Dans leur ultimatum à l'opinion, ils réclament à haute et intelligible voix un des fauteuils stratégiques.

Il appert que c'est certainement celui du Sénat. Dans le chef des Sociétaires du Cap pour le changement cher au ticket Fatshivit, en effet, l'ambiance est loin d'être saine. A l'interne du CACH, bon nombre d'anciens opposants qui, jusqu'ici, se retrouvent en dehors des institutions, allusion faite singulièrement aux alliés de l'Udps, restent clairs quant au prochain partage du gâteau, au niveau du nouveau gouvernement comme dans les entreprises publiques, pour ne pas citer les ambassades et consorts. Qui vivra verra jusqu'où iraient les revendications des uns et des autres. Force est de se questionner, par ailleurs, sur la part du souverain primaire, au-delà de l'emploi politicien entre forces politiques en pleine quête de pouvoir. Il va sans dire qu'à prendre Fatshi aux mots, le gouvernement tant attendu pourrait poindre, à tout moment. Encore que pour ses opposants du team Genève, il s'agit d'un défi en sa présence face aux attentes du peuple.

Ces derniers qui, samedi 27 avril dernier, à Bruxelles, ont mué leur plateforme électorale en coalition politique chapeautée, durant les trois premiers mois, par l'opposant Moïse Katumbi Chapwe. Tout compte fait, Bemba, Muzito, Matungulu, Fayulu, Nyamwisi et Katumbi serrent désormais leurs ceintures pour supporter le fardeau d'opposants au régime de leur ancien colistier devenu Chef de l'Etat. Sans nul doute, ils courent le risque de perdre bon nombre de leurs acolytes eu égard à cette piste de tous les enjeux. Car, à franc marteler, Gabriel Kyungu Wa Kumwanza et sa frange considérable des Députés nationaux et provinciaux résisteraient de boire à la coupe offerte par les tenants de Lamuka. Ce qui laisse à croire que le prochain gouvernement Tshisekedi pourrait, toutefois, contenir certaines intelligences issues de la famille politique pro-Katumbi, voire pro-Bemba, Fayulu et Cie. L'hymne remue-ménage résonne de part et d'autre. Ce qui est vrai, de retour au pays, après son périple à l'Occident, hier, à la place Sainte Thérèse de Nd'jili, Martin Fayulu qui est revenu, une fois de plus, sur son credo de "vérité des urnes" n'a osé reconnaître le pouvoir de Tshisekedi fils.