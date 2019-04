Togo: Bawara, Trimua et Yaya rassurent sur les engagements de l'exécutif

Faure Gnassingbé s'est adressé sur l'état de la nation aux élus de la 6e législature issue des élections du 20 décembre 2018. Dans son discours, le chef de l'état a fait des annonces très importantes.

Et c'est pour apporter plus de détails et rassurer les citoyens des annonces du président que trois ministres étaient sur les plateaux de la télévision nationale, TVT. Avec cette sortie des ministres, l'opinion est finalement située sur les intentions et ambitions du gouvernement.

Il s'agit des ministres Gilbert Bawara, ministre en charge de la Fonction publique, Christian Trimua, ministre en charge des Relations avec les institutions de la République et Sani Yaya, ministre de l'économie et des finance.

Occasion offerte aux membres du gouvernement, de donner plus de détails sur comment va faire le gouvernement pour concrétiser en action, les annonces du président.

Dans un air détendu, les trois ministres du gouvernement ont abordé point par point, le contenu du message annonce du président Faure Gnassingbé.

Ce dernier a surpris plus d'un dans son message en annonçant la revalorisation de la valeur indiciaire à 5%. Et samedi dernier, c'est sur ce point que les ministres sur les plateaux de la TVT, ont abordé leur intervention.

"Dès Janvier 2020, la revalorisation de la valeur indiciaire sera effective. C'est clair et c'est acquis", a fait savoir Gilbert Bawara dès l'entame de l'émission.

Cette assurance de M. Bawara amène son collègue, Sani Yaya de préciser"le gouvernement mettra tout en œuvre dans ce sens". Et d'ajouter : "les choses seront faites conformément aux possibilités qu'offrent les finances publiques".

Si durant plus d'une heure d'horloge de l'émission, la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles n'est pas abordée, ce qui est clair, c'est que les trois ministres ont abordé la question du dialogue.

Ils ont rassuré l'opinion et les millions de téléspectateurs sur le moyen pour parvenir à un climat de paix et de sécurité. Car, estiment-ils, c'est le seul moyen qui va permettre de maintenir le calme, la stabilité sociale.

Prenant la parole, M. Bawara n'a pas passé sous silence les bienfaits du dialogue social qui a permis dit-il, d'avoir des acquis pour les secteurs de l'éducation et de la santé.

Au sujet de la décision de reprise des allocations de départ à la retraite, M. Sani Yaya est allé loin en faisant un lien entre cette vision qui dit-il, s'inscrit dans les ambitions contenues dans l'axe 3 du Plan national de développement (PND).

L'axe 3 du PND lancé le 04 mars 2019 a pour vocation première de renforcer les capacités institutionnelles et humaines appropriées pour relever les défis de développement formulés dans les axes 1 et 2.

En outre, il vise à assurer la prise en compte effective des principes fondamentaux d'équité, d'inclusion et de durabilité dans l'ensemble du processus de mise en œuvre du PND

Allant dans le même sens que son collègue des finances, M. Bawara a laissé entendre que, le PND n'est pas un plan de Faure Gnassingbé.

Il concerne tous les Togolais sans distinction. Et le ministre Sani Yaya de lancer un appel au secteur privé "à y croire et à apporter sa nécessaire contribution pour la mise en œuvre du programme".

Autres points abordés, le Conseil économique social, la la lutte contre la corruption, l'accès aux marchés publics des jeunes et des femmes, les élections locales, la loi sur la sécurité intérieure. Sur ces différents points, les trois ministres du gouvernement ont apporté des réponses claires et nettes.

Christian Trimua dans son intervention sur le conseil économique et social, est allé droit au but. Il explique qu'il s'agit d'une institution qui va accompagner l'Etat togolais et les collectivités locales.

Il a été clair sur les délais qui sont fixés par Faure Gnassingbé pour vor aboutir le conseil économique et social et il a précisé : Le projet est bien avancé pour tenir les délais fixés par le Chef de l'Etat".

Concernant la lutte contre la corruption, M. Trimua revient sur la déclaration du président pour ce qui est de la déclaration des Biens.

Cette annonce, indique le ministre Trimua s'inscrit dans la droite ligne de l'article 145 de la Constitution togolaise. Il a précisé qu'avec la loi organique, les orientations claires sur la mise en œuvre de cette mesure,tout sera claire.

Pour ce qui est des élections locales en vue, le ministre Trimua n'a pas mâché les mots. Il a laissé entendre que, les instructions sont données pour une révision des listes électorales. Son souhait, dit-il c'est que les jeunes et les femmes s'engagent dans le cadre de ces élections pour préparer la relève.

Autre point abordé, la loi sur la sécurité intérieure. Sur ce point, M. Bawara a été on ne peut clair : "Le jour où nous perdons cette paix et cette sécurité, il sera difficile de les retrouver. Les exemples sont légions", prévient le ministre Gilbert Bawara.

Et Trimua de dire qu'avec cette loi, les forces de l'ordre pourront mener une meilleure coopération avec les Etats voisins dans un environnement de terrorisme.

Rappelons que, l'adresse de Faure Gnassingbé a eu lieu le 26 avril 2019 dans le cadre de la célébration du 59ème anniversaire de l'indépendance. Occasion pour le Chef de l'Etat de faire le bilan du programme gouvernemental et de revenir sur les grands chantiers actuellement en cours.