Cote d'Ivoire: Chu de Treichville - Le Lions club réhabilite des chambres de l'Unité d'oncologie pédiatrique

Deux chambres de l'Unité d'oncologie du service de pédiatrie médicale du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville ont été réhabilitées par le Lions Club Abidjan Océan. La cérémonie de remise a eu lieu le vendredi 26 avril 2019.

Les chambres ont été totalement réhabilitées. Ainsi que les terrasses et salles de bains, tout le mobilier et accessoires nécessaires, de la literie en passant par les meubles, couverts assortis, des jouets, des livres, des Playstations et des télévisions écran plasma.

Désormais rebaptisées « Océan et Etoiles », ces chambres ont une apparence attrayante et pourront contribuer à apporter une joie secondaire aux pensionnaires. Ces enfants atteints de cancer auront l'impression d'évoluer dans un cadre familial.

Ainsi, ils seront moins dépaysés. Cette réhabilitation vient les soustraire du cadre de l'hôpital. Toute chose susceptible de faciliter les soins qui peuvent s'étendre sur un à trois mois », a expliqué Dr Kaboré Linda présidente de la commission Cancer Infantile du District.

Le Lions Club Abidjan Océan a également procédé à une importante remis de don de vivres et non vivres aux familles, et des médicaments au CHU. La valeur de l'ensemble des actions est estimée à 20 millions de Fcfa pour cette phase 1 du projet.

Dans la phase 2, il est prévu les travaux de rénovation de quatre autres chambres, la création d'un centre de recueillement et de repos pour les familles.

« Toute bonne volonté souhaitant s'associer à ce projet est la bienvenue. Seul on va vite, ensemble on va plus loin », a souligné Dr Kaboré