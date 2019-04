Burkina Faso: Kundé d'or 2019 - Floby reconquiert le trophée

La 19e édition des Kundé, la cérémonie de récompense des meilleurs artistes au Burkina Faso, a eu lieu le vendredi 26 avril 2019 à Ouagadougou. L'artiste-musicien Floby est reparti avec le prestigieux prix, le Kundé d'or, à l'issue d'une cérémonie riche en couleurs.

Neuf ans après son premier sacre aux "Trophées de la musique burkinabè", l'artiste musicien Florent Belemgnegré alias Floby a remporté, pour la deuxième fois, le Kundé d'or, le prix le plus convoité de la musique burkinabè.

C'était à l'issue de la 19e édition des Kundé, la cérémonie de récompense des meilleurs artistes au Burkina Faso tenue, le vendredi 26 avril 2019, dans la cuvette du Palais des sports de Ouaga 2000. Le "King Zodanga", "le Papa des orphelins", ou encore "le Kiroukou d'Afrique", comme l'appellent affectueusement ses fans, était en compétition avec Maï Lingani et Nabalüm.

En plus de l'or, le lauréat a reçu le Kundé du public, le Kundé de la meilleure chanson mo-derne d'inspiration traditionnelle et le Kundé du meilleur artiste le plus joué en discothèque.

Des prix spéciaux et des Kundé d'honneur ont été également décernés à des artistes-musiciens burkinabè et de la sous-région (Imilo Lechanceux, To Finley, IBK, Bibich Sérénité, Dj Kerozen, Roga Roga, Ami Koïta, etc.).

Le commissaire général des Kundé, Salfo Soré dit Jah Press, s'est dit "satisfait" de l'organisation de la 19e édition des "Trophées de la musique burkinabè".

"C'est un plaisir renouvelé pour nous de faire vivre au peuple burkinabè ces moments de rêve tous les derniers vendredis du mois d'avril, depuis 19 ans", a-t-il confié. Il a, toutefois, relevé que chaque édition de l'évènement représente un défi.

«Nous sommes confrontés, d'année en année, à d'énormes difficultés, notamment sur le plan financier», a-t-il relevé. Selon lui, les grèves au niveau de l'administration, et le contexte sécuritaire n'ont pas facilité la mobilisation des fonds.

En ce qui concerne la situation sécuritaire difficile que connaît le Burkina Faso, le commissaire général des Kundé a indiqué que les multinationales, traditionnels partenaires de la cérémonie, hésitent à délier le cordon de la bourse.

« Ce qui réduit drastiquement la cagnotte et occasionne à plusieurs niveaux un manque à ga-gner», a-t-il regretté. A entendre M. Soré, l'organisation des Kundé a évolué, au fil des ans, et nécessite donc davantage d'investissement.

« On veut à travers cet événement que les gens rêvent, mais le rêve a un prix. L'histoire des Kundé est celle d'une passion pour la musique, mais, nous ne pouvons pas nous endetter pour offrir ces instants féeriques au public», a-t-il souligné, avant de plaider auprès des partenaires pour un soutien plus accru.

Un défilé de mode, de l'humour et une pléiade d'artistes-musiciens nationaux et internationaux (Marie Gayéri, Big Solid, Amzy, Floby, Limachel, Roga Roga, Kiri Kanta, Freddy Majunga, Bebi Philip, Kiff No Beat, Rocky Gold, Kerozen, Magic Diezel, etc.), ont tenu le public en haleine durant plusieurs heures. La prochaine édition des Kundé aura lieu le 24 avril 2020.