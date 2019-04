Algérie: Journées nationales d'information et de sensibilisation des consommateurs

Alger — Le ministère du Commerce organisera en collaboration avec les acteurs du mouvement associatif, des Journées nationales d'information, de sensibilisation des consommateurs, et ce à partir du 5 mai prochain, a indiqué le ministère de la Communication dans un communiqué.

La campagne de sensibilisation s'articule autour de plusieurs thématiques telle la prévention des intoxications alimentaires, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la diminution du sucre, du sel et des matières grasses dans les aliments.

Prendront part à ces Journées, les Directions de Wilayas du Commerce (DCW), les Directions régionales du Commerce (DRC), les laboratoires du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE) et les antennes du Centre national du registre du commerce (CNRC).

A ces participants s'ajoutent les Services extérieurs des différents départements ministériels concernés (Santé, Agriculture, Education nationale, Enseignement supérieur, Formation professionnelle, Communication, Affaires Religieuses, Solidarité), les institutions et organismes (Gendarmerie nationale, Services de sécurité , Protection civile .), les Scouts musulmans algériens (SMA), les Chambres de Commerce et d'Industrie, les Associations professionnelles et patronales et les Associations de Protection des consommateurs.

Ces journées d'information et de sensibilisation se dérouleront au niveau des centres culturels, des grandes aires publiques, plages, mosquées, gares routières et lieux de camping, ainsi qu'au niveau des sociétés de restauration, foyers, marchés de proximités, les grandes surfaces, etc.

Dans le cadre de cette campagne, plusieurs activités de sensibilisation de proximité seront programmées telles des émissions radiophoniques quotidiennes animées par des représentants des associations de protection des consommateurs.

Il sera également question d'organiser des stands d'exposition et des journées portes ouvertes, des stands de dégustation des produits locaux, notamment ceux du terroir et labélisés pour promouvoir le produit national ainsi que des concours du meilleur dessin, caricature ou tout travail artistique ou audiovisuel en liaison avec le thème de la campagne.

Présidée par le directeur de Wilaya du Commerce (DCW), une commission de sélection de la meilleure contribution sera installée, composée des représentants de la Wilaya, de la Direction de l'Education, de la Direction de la santé et de la population (DSP), de la Gendarmerie nationale et des services de sureté de wilaya, des associations de consommateurs, des associations des parents d'élèves, des Scouts musulmans algériens.

Les lauréats seront récompensés par l'attribution d'une attestation d'encouragement et toute autre récompense réservée à cet effet.

Pour la bonne réussite de cette campagne de sensibilisation, plusieurs supports de communication seront ainsi utilisés tels des dépliants et affiches en langue arabe et française, les spots de sensibilisation, des timbres postaux, etc.

A signaler qu'à la fin de la campagne, un rapport exhaustif de la campagne doit être transmis à la Direction de la qualité et de la consommation (DQC) au niveau du ministère du Commerce.