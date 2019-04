Algérie: Sabri Boukadoum reçu par le président tunisien Béji Caïd Essebsi

Tunis — Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a été reçu samedi par le président tunisien Béji Caïd Essebsi, au palais de Carthage .

Les deux parties ont abordé aussi plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier "la situation de la région du Maghreb et des pays arabes, ainsi que les graves développements en Libye et leur impact direct sur la sécurité et la stabilité de la région et les efforts menés pour mettre fin aux combats et reprendre rapidement le dialogue politique entre toutes les parties libyennes" .

Sabri Boukadoum a appelé, vendredi à Tunis, les parties libyennes à aller dans le sens d'un règlement politique de la crise dans leur pays.

S'exprimant lors d'une conférence de presse qu'il a animé conjointement avec son homologue tunisien, Khémaies Jhinaoui, M. Boukadoum a précisé que le retour au dialogue et à la négociation entre Libyens, toutes tendances confondues, "demeure la solution idéale pour mettre fin aux hostilités et à l'escalade, et ce avec le soutien des pays voisins et de la communauté internationale.