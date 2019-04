Algérie: Ligue 2 Mobilis (29e j) - WAT-USB, USMH-MCS: deux chocs décisifs

Alger — La 29e et avant-dernière journée de Ligue 2 Mobilis de football, prévue ce dimanche (16h00), devrait apporter une part de vérité concernant le dénouement de la saison, aussi bien pour l'accession, particulièrement à travers les duels : WA Tlemcen - US Biskra et RC Relizane - ASO Chlef, mais aussi pour le maintien, avec notamment cette confrontation directe entre les mal classés USM El Harrach et MC Saïda.

Le déplacement du leader ASO Chlef chez le RC Relizane ne sera pas de tout repos, car ce dernier (5e/44 pts) entretient encore un infime espoir d'accession, même s'il n'est pas entièrement maître de son destin, car outre le fait de devoir réaliser un sans faute dans cette dernière ligne droite du parcours, il lui faudra compter sur le faux de certains concurrents, particulièrement l'US Bikra et le NC Magra.

Ce qui est quelque peu tiré par les cheveux, car non seulement ces derniers se trouvent actuellement dans le meilleur couloir pour aller au bout de leur entreprise, mais une éventuelle restitution des trois points défalqués au NC Magra risque de faire basculer la balance en faveur de ce dernier et au détriment du RCR.

L'US Biskra (3e/49 pts) aura également un périlleux déplacement à faire, puisqu'elle est appelée à se rendre chez le WA Tlemcen, actuel co-leader avec l'ASO, avec 51 points, et qui voudra probablement profiter de l'avantage du terrain et du soutien du public pour assurer son accession avant la 30e et dernière journée.

De son côté, et profondément ébranlé par la lourde sanction de la commission de discipline qui la relégué de la première à la 4e place, tout en l'obligeant à recevoir hors de ses bases, le NC Magra, qui compte actuellement 47 points, essayera de rester au contact du peloton de tête et de guetter ainsi un éventuel faux pas du trio de tête pour remonter sur le podium et espérer ainsi faire partie des trois heureux élus qui accèderont en Ligue 1.

Cependant, la tâche s'annonce assez compliqué pour le NCM, car outre le fait de jouer à Bordj Bou Arréridj, il sera appelé à défier la JSM Skikda, qui avec ses 37 points n'a pas encore assuré son maintien.

Les Noir et Blanc ne comptent en effet que cinq longueurs d'avance sur l'actuel premier club non relégable, faisant qu'à deux journées de la fin, ils pourraient se faire coiffer au poteau.

Le plus gros danger pour la JSMS provient de l'ES Mostaganem, l'ASM Oran et l'USM El Harrach, ex aequo avec 32 points et qui contrairement à elles auront tous la chance d'évoluer à domicile au cours de cette 29e journée.

L'ESM reçoit la JSM Béjaïa (8e/37 pts), l'ASMO l'Amel Boussaâda (7e/38 pts), au moment où l'USMH sera confrontée dans un duel direct pour le maintien avec le MC Saïda (11e/33 pts).

Parmi les vérités qui devraient jaillir de cette 29e journée, la relégation officielle du RC Kouba, surtout si son éventuel faux pas chez l'USM Annaba coïncide avec les victoires des concurrents suscités.

En effet, avec déjà six longueurs de retard sur le premier club non relégable, le Raed perdrait tout espoir de maintien, et rejoindrait ainsi l'USM Blida, le premier club officiellement relégué en palier inférieur, qui ce dimanche est appelé à se rendre chez le MC El Eulma (6e/40 pts).

C'est le seul match de cette 29e journée à compter pour du beurre, car si l'USMB est déjà reléguée, le MCEE a perdu tout espoir d'accession en palier supérieur.

Par souci d'éthique, tous les matchs de cette 29e journée se joueront le même jour et à la même heure.