Maroc: Entre séances plénières et ateliers d'experts le Forum de la mer a tenu ses promesses

Les participants étaient invités à approfondir leurs connaissances sur le rôle de l'océan et à réfléchir à sa préservation

Le Forum de la mer qui a pris fin samedi soir à El Jadida a encore une fois tenu toutes ses promesses. Des séances plénières aux ateliers d'experts, en passant par les conférences, les projections de films, ou les activités culturelles, sportives et éducatives, les participants étaient invités, quatre jours durant, à approfondir leurs connaissances sur le rôle de l'océan, à réfléchir ensemble aux enjeux liés à sa préservation et à prendre conscience de son importance en tant que «source de vie», tant pour la faune et la flore des écosystèmes marins et côtiers que pour l'Homme. La cérémonie de clôture a été marquée par la présentation du projet du gagnant de Sea Lab, un concours et un laboratoire d'idées et de projets, ouvert aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs ou acteurs associatifs, porteurs de projets en faveur du développement durable du littoral et de la préservation de la vie aquatique. Les participants devaient présenter et défendre leurs projets, en moins de 3 minutes, devant un jury composé de personnalités et d'experts choisis parmi les intervenants du Forum de la mer.

Cette année, c'est dans le prestigieux Théâtre de la Cité portugaise que des membres historiques de la communauté du Forum de la mer ont partagé leurs visions de la mer et leurs expériences au cours de conférences grand public. Parmi eux, le spécialiste en Histoire des religions, Jean Pierre Glasser qui a parlé de la présence de la mer dans quasiment tous les livres de la Bible, le directeur de recherche à l'Institut des hautes études d'Amérique Latine (Université de Paris III), Laurent Vidal qui a servi de guide pour évoquer la manière dont l'océan fut, au long de l'histoire, source de vie et d'imaginaire pour les communautés humaines établies alentour. Pour sa part, Hicham Ghandi, un jeune pêcheur qui après un cycle d'études supérieures en management dans une grande école de commerce et une vingtaine d'années d'expérience professionnelle, a décidé de changer complètement de mode de vie et de retourner aux sources et à sa passion....l'océan, a livré aux participants sa vision de la pêche durable.

D'autres intervenants et non des moindres ont également animé des conférences lors de cette 7ème édition, on en citera Driss Alaoui Mdaghri, professeur, écrivain, artiste, président et membre de plusieurs conseils d'administration. Durant son parcours en tant que membre du gouvernement marocain, il a occupé plusieurs postes ministériels pendant près d'une dizaine d'années. Il y a également Miloud Loukili qui a passé presque douze ans à la tête de l'Institut supérieur des études maritimes (ISEM) et a réussi à donner à cet Institut un rayonnement international.

Il est, par ailleurs, à rappeler que dans l'optique de porter ses valeurs et initiatives tout au long de l'année, le Forum de la mer a créé, lors de la précédente édition, l'Association du Forum de la mer. Basée à El Jadida, elle mène des actions au service de la mer et des habitants. Portée par des jeunes et soutenue par la communauté et les partenaires du forum, elle défend également la vocation maritime du Maroc dans un esprit inclusif et de développement durable.

Notons enfin qu'en sept ans, le Forum de la mer d'El Jadida est devenu un port d'attache pour de nombreux professionnels et amoureux de la mer marocains et internationaux. Marins, pêcheurs, ministres, écrivains, chercheurs, étudiants, industriels... Tous s'y retrouvent chaque année dans un esprit d'ouverture et de dialogue. Avec un souhait partagé : amener les Marocains à mieux connaître la mer et à prendre conscience de son immense richesse et proposer des solutions concrètes et durables pour le développement, la promotion et la préservation de la mer et des zones littorales.