Ile Maurice: Téléréalité - Après Les Anges, Les Marseillais, voici Les Mauriciens...

Ils sont 10 et ils ont entre 19 et 23 ans. Passionnés de télé-réalités françaises comme Les Marseillais ou encore Les Anges, ces jeunes gens s'en sont inspirés pour en faire une 100 % mauricienne intitulée... Les Mauriciens. Pour se faire, ils ont profité d'une petite virée entre amis pour filmer les scènes. Et vu que dans leur groupe chacun a un atout pour faire que ce soit une réussite, ils n'ont pas hésité à tenter l'aventure. Rencontre.

Tout a commencé comme un plan entre amis. Si au début ce n'était que pour le fun, ils ne s'attendaient pas à créer le buzz sur les réseaux sociaux, et cela, rien qu'avec la bande-annonce. « Mon ami et moi nous avons eu l'idée de faire une petite vidéo rien que pour faire rire vu qu'on allait passer le week-end entre jeunes dans un bungalow. C'est en discutant avec une autre copine qu'on a décidé de faire une télé-réalité», explique Chris Ramalingum qui est un peu «le directeur de production».

Ils en discutent ensuite et tout le monde est d'accord. Il a suffi d'un week-end pour qu'ils tournent suffisamment de scènes croustillantes, comportant des larmes, du rire, des «drames» et du crêpage de chignon aussi. Tout cela sans scripte ou répétition. «Nous aurions aimé faire plus 'grand' mais nous n'en avons pas les moyens. Alors nous avons fait avec les moyens du bord.»

Deux épisodes bientôt

Dans le groupe, tout le monde avait une spécificité. Les comiques, les dramaturges, les imaginatifs et les vidéastes en herbe. «On veillait au grain et on filmait toutes les scènes qui auraient pu être intéressantes pour faire des vidéos», avance Jed Montealoo, qui se trouvait la plupart du temps derrière le téléphone portable à filmer et qui a également fait le montage vidéo pour la bande-annonce.

Celle-ci ne cesse de faire le buzz depuis lundi. Partages, likes et même statuts sont légion. Ils ont reçu des félicitations, des critiques mais ont surtout suscité la curiosité. Alors la téléréalité en bonne et due forme va-t-elle se faire ? Oui. Deux épisodes ont déjà été tournés et seront postés sur les réseaux sociaux très prochainement.

Entre-temps, les Mauriciens demandent aux Mauriciens d'être patients et de les soutenir.