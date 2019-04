Burkina Faso: Le gouvernement s'engage à accompagner le monde rural

La 21e édition de la Journée nationale du paysan (JNP) a refermé ses portes, le samedi 27 avril 2019, à Gaoua, par le dialogue direct entre les délégués venus des 45 provinces et le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Le traditionnel dialogue direct entre les acteurs du monde rural et le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été respecté à l'occasion de la 21e édition de la Journée nationale du paysan (JNP) tenue, du 25 au 27 avril 2019, à Gaoua.

Sans langue de bois, les 1040 délégués venus des 45 provinces du pays ont exposé leurs préoccupations, leurs doléances et leurs recommandations au chef de l'Etat.

L'abandon de certaines exploitations agricoles du fait de l'insécurité, l'enclavement des zones de production, l'ensablement des retenues d'eau, le manque d'unités de transformation, les conflits parfois meurtriers entre hommes et éléphants, la concurrence déloyale imposée par les produits importés «parfois de mauvaise qualité», la cherté des équipements agricoles, le coût d'accès à l'attestation de possession foncière rurale, l'accaparement des terres par des sociétés immobilières sont entre autres, les difficultés égrenées par les paysans.

En guise de solutions à ces problèmes, la 21e JNP a formulé 13 recommandations. Il est ainsi demandé au gouvernement de poursuivre les efforts de sécurisation du territoire national pour un retour diligent des producteurs sur leurs exploitations, l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'urgence agro-sylvo pastoral, halieutique et faunique pour les régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins.

Les producteurs ont, en sus, recommandé la finalisation de la conception et la mise en œuvre du modèle intégré de production agro-sylvo pastorale, halieutique et faunique pour une transformation structurelle et une résilience de l'agriculture burkinabè, l'opérationnalisation de la Centrale d'achat des intrants et matériel agricole (CAIMAN), l'application de la règlementation en matière d'eau notamment sur les berges...

Le président de la Confédération paysanne du Faso (CPF), Bassiaka Dao, a souhaité la reconnaissance de la profession agricole, l'opérationnalisation de la loi d'orientation, la mise en place d'un fonds de développement agricole, la prise de dispositions pour l'accessibilité des services de la Banque agricole du Faso (BADF) aux paysans.

« Nous ne voulons pas d'une banque commerciale », a-t-il souligné. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPCB) s'est engagée à tourner la page des contreperformances enregistrées lors des deux dernières campagnes et à produire plus de 800 000 tonnes de coton au cours de la prochaine saison.

Elle a toutefois demandé aux acteurs de la recherche de développer une nouvelle variété d'or blanc plus porteuse.

Dans la perspective de hisser le Burkina Faso à sa place de premier producteur de coton en Afrique, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré, a annoncé que le gouvernement a décidé d'injecter 17 milliards F CFA dans la présente campagne.

Bitumage de la route Tougan-Lanfièra-Di

S'agissant de la transformation des produits locaux, il a assuré que l'exécutif a adopté une stratégie nationale d'industrialisation basée sur la filière.

De plus, il a fait savoir qu'un financement de 4 milliards F CFA a été obtenu pour la reprise des travaux de la Société de transformation des fruits et légumes (STFL) de Loumbila. «Il y a trois autres unités qui seront construites.

Concernant la qualité des produits importés, nous avons créé la Brigade mobile de commerce (BMC) qui sillonne les corridors», a-t-il relevé.

Au niveau de la protection du marché des produits locaux, Harouna Kaboré a informé que son département ne donne les autorisations d'importation d'un article fabriqué au Burkina Faso que s'il a l'assurance que toute la production nationale sera écoulée.

A sa suite, le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, a annoncé que de nouvelles voies seront bitumées pour désenclaver les zones agricoles. Ainsi, il a laissé entendre que le bitumage des routes Solenzo-Koudougou, Tougan-Lanfièra-Di dans la Boucle du Mouhoun et Dori-Gorom-Gorom dans le Sahel, débutera en 2019.

A l'écouter, la mobilisation des fonds est en cours pour la route Orodara-Banfora-Sideradougou-Kwéré-Batié-frontière de la Côte d'Ivoire. «15 728 km de routes et les principales voies en terre connaîtront des travaux d'entretien courant», a-t-il indiqué.

Se prononçant sur l'accaparement des terres, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bonanet, a soutenu que cette situation est due aux insuffisances de la loi 034 portant sur le foncier rural.

Aussi, il a précisé que depuis l'arrivée du président Kaboré au pouvoir, aucune autorisation de lotissement n'a été délivrée «contrairement aux rumeurs».

Qu'à cela ne tienne, son homologue de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, Salifou Ouédraogo, s'est prononcé sur le coût d'accès à l'attestation de possession foncière rurale.

Il a reconnu qu'au lieu des 15 000 F CFA par hectare fixés par la loi, certaines mairies appliquent des prix plus élevés pour la délivrance du document. «Nous allons les rappeler à l'ordre », a-t-il promis.

Toutefois, il a opposé un refus à la demande de création d'un programme d'urgence agro-sylvo pastoral, halieutique et faunique dans cinq régions touchées par l'insécurité. «Ce serait un doublon avec le Programme d'urgence pour le Sahel», a-t-il déclaré.

«Restés debout et engagés»

Interpellé sur les raisons de l'arrêt des travaux de construction des unités de transformation de maïs à Dédougou et de tomate de Di, il a mis en cause la défaillance des entreprises commises à la tâche. «Toutes les dispositions sont prises pour que les travaux redémarrent cette année», a-t-il rassuré.

Il a, en outre, avancé que son département a un vaste programme de réalisation de milliers de retenues d'eau et de boulis. Concernant le Fonds de développement agricole, il a informé que les textes sont élaborés et la Coopération suisse est prête à injecter plus d'un milliard FCFA.

Dans la même dynamique de développement de l'agriculture burkinabè, le ministre de l'Energie, Bachir Ismaël Ouédraogo, a expliqué que son département a reçu une promesse de 5 à 10 milliards FCFA de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'irrigation solaire.

Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Alkassoum Maiga a, pour sa part, dévoilé aux producteurs de coton que les travaux de la recherche burkinabè sur une nouvelle variété de coton avec de meilleurs rendements et qualité de la fibre sont en bonne voie.

Son collègue en charge de l'environnement, Batio Nestor Bassière a, quant à lui, regretté les conflits entre les éléphants et les hommes. Il a fait savoir qu'un fonds est disponible pour les indemnisations des victimes.

Toutes ces réponses apportées ont semblé convaincre les participants à la JNP. Aussi, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a rassuré que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que les recommandations soient prises en compte et que les préoccupations trouvent des solutions d'accord parties. Il a félicité les producteurs pour la qualité des travaux.

«La tenue de la 21e édition de la JNP témoigne de la résilience du peuple burkinabè et des producteurs face à l'insécurité.

Elle nous a également permis de sceller notre engagement collectif pour que l'agriculture, l'élevage, les domaines halieutiques et fauniques soient la base du développement du Burkina Faso», a-t-il affirmé.

Il reste maintenant, a-t-il recommandé, que chacun travaille à s'adapter aux nouvelles réalités. «La lutte contre l'insécurité est un combat de longue haleine. Nous devons rester engagés et debout », a-t-il relevé.

En attendant la mise en place du Fonds de développement agricole, le Président du Faso a proposé l'ouverture d'un guichet à la BADF.

Il a donné son accord pour une rencontre intermédiaire avec les acteurs du monde rural entre deux JNP pour faire le point de la mise en œuvre des recommandations.

Il a aussi exhorté les acteurs à s'activer pour la mise en place d'un secrétariat permanent de la JNP qui est une des 16 recommandations de la 20e édition.