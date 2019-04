Algérie: La lutte contre le paludisme, cheval de bataille de l'Algérie

Tizi-Ouzou — L'Algérie a fait de la lutte contre le paludisme (la malaria) son cheval de bataille ce qui lui a valu une reconnaissance officielle du statut exempt de paludisme accordé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a-t-on indiqué dimanche au cours d'une journée sur cette maladie abritée par le CHU de Tizi-Ouzou.

Après la reconnaissance par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de l'Algérie comme pays ayant éradiqué le paludisme "il y a lieu de maintenir les efforts pour préserver ce statut de pays qui a éliminé la maladie", a indiqué dimanche Pr. Fadhéla Toudeft, chef de service épidémiologie au CHU Nedir Mohammed.

Dans une communication intitulée "Epidémiologie du paludisme dans le monde et en Algérie, stratégie d'éradication", cette praticienne a souligné que la reconnaissance des experts de l'OMS, qui ont constaté que depuis 2014 aucun cas de paludisme autochtone n'a été enregistré en Algérie, "nous impose l'extension de la lutte contre le vecteur de cette maladie et nous donne un second souffle à l'engagement commun pour préserver l'opération d'éradication de la malaria et empêcher la réapparition de sa transmission locale".

Cette même spécialiste a souligné que grâce au programme de lutte contre cette maladie infectieuse, "le vecteur de transmission du paludisme, à savoir les anophèles, ont été éradiqués ce qui a permis d'éliminer la transmission locale de la maladie d'une personne contaminée par un parasite importé (cas des migrants) vers une autre". Par ailleurs, a-t-elle relevé, "toute personne qui se déplace dans les +pays pandémiques+, doit suivre un schéma thérapeutique (une prophylaxie) contre cette maladie."

Pr. Toudeft a rappelé que l'Algérie est le premier pays en Afrique à être éligible à la certification de l'élimination du paludisme. Cette certification est une reconnaissance officielle du statut exempt de paludisme accordé par l'OMS, a-t-elle expliqué. Pour les besoins de cette certification, qui pourrait intervenir au courant de cette année, deux missions de pré-certification ont eu lieu à Tamanrasset en novembre 2018 et Ouargla en février dernier. Une mission de vérification de l'élimination a eu lieu en mars dernier à Ouargla, Adrar et Tamanrasset, a-t-elle indiqué.

Dans sa communication, Pr. Toudeft a relevé qu'en 2012 un total de 887 cas de paludisme, dont 828 importés et 55 autochtones ont été enregistrés en Algérie. En 2013 il a été signalé 603 cas dont 587 importés et huit autochtones et depuis 2014 aucun cas autochtone n'a été enregistré. Pour la wilaya de Tizi-Ouzou, il a été enregistré entre 2010 et 2017 un total de 21 malades qui sont tous des cas importés.