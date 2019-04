Algérie: Kempo-Mondial 2019 - 3e place pour l'Algérie avec 50 médailles

Alger — La sélection algérienne de kempo s'est classée à la 3e place du 16e Championnat du monde en Espagne (25-27 avril) en décrochant un total de 50 médailles (11 or, 22 argent et 17 bronze), derrière respectivement la Roumanie, sacrée du titre mondial et l'Espagne (2e), dans une compétition à laquelle ont pris part 33 pays.

"Nous sommes satisfaits de ces résultats positifs réalisés dans une compétition qui n'a pas été facile aux côtés de grandes nations. Nous avons constaté que le niveau ne cesse de s'améliorer d'une année à l'autre, notamment chez les athlètes russes, hongrois et kazakhs qui donnent une grande importance à la formation et au suivi des jeunes talents", a déclaré dimanche à l'APS, le président de la Fédération algérienne de kempo, Hicham Ouhlima.

"On a pu récupérer d'autres médailles suite aux recours présentés par la délégation algérienne", selon la même source.

En marge des compétitions, s'est déroulée l'Assemblée générale de la Fédération internationale de kempo qui a choisi la Tunisie pour organiser le Championnat du monde-2020, aux dépens de la Slovaquie et du Mexique.

Par ailleurs, Hicham Ouhlima a pris part au Championnat du monde espagnol en qualité d'arbitre dans les spécialités de knock-down et full-contact.

L'Algérie a participé à la compétition avec 19 athlètes dans les deux sexes, visant le maximum de médailles et une place sur le podium, selon les prévisions de la Fédération algérienne de la discipline.

Les athlètes sacrés en or:

Bahdja Manal Belacel (-65 kg) avec 3 médailles (knock-down, full-kempo et semi-kempo), Day Touba Malak (- 55 kg) avec 2 médailles (semi-kempo et full-kempo), Yasmine Keffane (-60 kg) avec 2 médailles (submition et semi-kempo), Ahmed Chériqi (-95 kg) avec 1 médaille (full-kempo), Fayçal Chennah (-90 kg) avec 1 médaille (full-kempo), Brahim Benaidja avec 1 médaille (kata, knock-down) et Khaled Bouaziz avec 1 médaille (kata, full-kempo).