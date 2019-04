Algérie: 18 partis politiques autorisés à tenir leurs congrès constitutifs

Alger — Dix huit (18) partis politiques ont obtenu l'autorisation de tenir leurs congrès constitutifs alors que 510 associations ont été inscrites auprès du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, a indiqué dimanche le bilan provisoire du Ministère.

"Au 23 avril en cours, 18 partis politiques ont obtenu une autorisation pour la tenue de leurs congrès constitutifs, alors que deux partis, qui avaient obtenu auparavant l'autorisation de tenir leurs congrès, ont été conviés à parachever la procédure de création", a indiqué le Ministre.

Concernant les associations, "27 reçus d'enregistrement ont été délivrés à des associations nationales et inter wilaya", a fait savoir le Ministère, précisant que "380 associations locales (communales et de wilayas) ont été enregistrées et 130 associations religieuses des mosquées".

Dans le cadre des facilitations relatives à la création de partis politiques et d'associations au profit des citoyen désirant participer à la vie politique et associative, le Ministère de l'Intérieur a rappelé qu'une cellule a été installée à son niveau pour répondre aux intéressés et les orienter outre l'adoption d'une approche médiatique de sensibilisation pour faire connaitre toutes les dispositions et lois en vigueur, à travers les moyens disponibles, dont le site électronique du Ministère, l'application destinée aux usagers des téléphones portables et pages officielles du Ministère via les réseaux sociaux.

Au plan des collectivités locales, les walis ont été notifiés "d'accélérer l'achèvement de l'examen des dossiers des associations de wilayas et inter wilaya déposés, et de les trancher en assurant toutes les conditions pour la réception de nouveaux dossiers", et il en est de même pour les associations religieuses de mosquées, selon la même source.